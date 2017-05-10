Большая стройка на Сумщине (фото)

Старт строительству элеватора производственной мощностью в 77 000 тонн в Белополье аграрии дали зимой. На стройплощадке элеватора от агрофирмы «Виктория» и «LNZ group» подрядчики работают почти круглосуточно и без выходных, выдерживая график строительства. «Продолжаются строительно-монтажные работы, все идет по плану. И мы параллельно начали строить дороги, монтируем банки сырого и сухого зерна, монтируем сушилки. Уже завершено строительство газопровода», — сообщил Олег Мирошниченко, директор ООО «СК «Мегаполис» (заказчик строительства).

В стадии завершения — строительство автомобильных весов, а также железной дороги — длиной в 1680 метров. Строится современная лаборатория, которая будет отвечать всем европейским требованиям, — сообщае пресс-служба компании.