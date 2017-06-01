Спортсмен в тяжелом состоянии в реанимации. Авария произошла 3 июня вечером (по американскому времени). Воспитанник сумского бокса, уроженец Шостки Иван РЕДКАЧ (20-3-1, 16 КО), боксер легкой весовой категории, попал в серьезную аварию в США, где живет и выступает на профессиональном ринге. Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались домой. На одном из участков дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации.
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
Сегодня, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Личность, Область, Общество, Происшествия, Спорт Регионы: Сумщина, Шосткинский район
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