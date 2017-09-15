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Бои без правил на Сумщине (видео)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Бои без правил на Сумщине (видео)

30 сентября должно было состояться шестое пленарное заседание 24-й сессии Конотопского городского совета седьмого созыва. Однако собравшиеся не пришли к согласию, а мэр объявил перерыв на неделю. После этого в сессионном зале произошла драка, — сообщает ТопКонотоп.
Журналисту Олегу Овдею, который находился в сессионном зале, удалось зафиксировать основные моменты драки.
Как стало известно, пострадал депутат городского совета Анатолий Поляков. На видео видно, что в драке участвовал и другой депутат городского совета — Александр Кирий. В частности, последний также нанес пострадавшему несколько ударов.
Позже беспорядки произошли уже в президиуме, после того, как Артем Семенихин обратился к представителям полиции задержать депутата Кирия.
На другом видео, обнародовал в Facebook представитель информационного отдела УВР «Правый Сектор» Геннадий Тарасенко, зафиксировано, как Анатолия Полякова на носилках перенесли в карету скорой.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, 30 сентября после закрытия шестого пленарного заседания 24 сессии Конотопского городского совета, между несколькими присутствующими произошла драка. В результате которой за медицинской помощью обратился один из депутатов горсовета.
Работники следствия Конотопского отдела полиции открыли уголовные производства по признакам статей 125 (нанесение легких телесных повреждений) и 129 (угроза убийством) УК Украины, в рамках которых на сегодня уже проведен ряд следственных действий. Допрошены несколько депутатов, в том числе и потерпевший. К делу приобщены обращения еще четырех очевидцев и участников события.
Для объективного выяснения обстоятельств случившегося, полицейские устанавливают личности других участников и свидетелей драки, приглашают их к Конотопского отделения полиции для дачи показаний.
В дальнейшем, еще три человека сообщили о нанесении им ударов, однако от прохождения судмедэкспертизы и медосмотра отказались.
Сейчас проведение досудебного следствия продолжается. Полиция ожидает, что свидетели и участники происшествия проявят сознательность и предоставят следствию исчерпывающие ответы на вопросы относительно хода и обстоятельств конфликта. Это поможет не только выяснить виновника происшествия и привлечь его к ответственности, но и предотвратить подобные ситуации в дальнейшем

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