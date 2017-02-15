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Безвиз в Украине. Дорога открыта

Сегодня, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Безвиз в Украине. Дорога открыта

Правда и мифы о безвизовом режиме для украинцев: где получить биометрические паспорта, и какие документы нужны для пересечения границы
В четверг 6 апреля Европарламент проголосовал с уверенным запасом голосов (521 — за, а 75 — против) за предоставление безвизового режима для нашей страны. Это только первый этап перед официальным открытием границы. Впереди Украину ждет ряд формальностей, но главное голосование для нас уже позади. Послы стран-членов Европейского союза могут рассмотреть вопрос предоставления Украине безвизового режима уже 26 апреля. Ориентировочно 29 апреля вопрос вынесут на рассмотрение Совета ЕС, который окончательно его утвердит, решение обнародуют — и через 20 дней после этого режим начнет действовать.
Ориентировочно уже с 10 июня 2017 г. гражданам Украины можно будет пересекать границы порядка 20 стран ЕС только с одним биометрическим загранпаспортом.

Конечно же, миграционные правила и требования никто не отменял, и, пересекая границы, нужно быть готовым к вопросам со стороны принимающего государства. Однако сейчас масс-медиа и социальные сети полнятся настолько невероятными слухами, что даже самым смелым становится страшно ехать в Европу! Самый безобидный из таких слухов – «ничего не изменится!» Давайте попробуем разобраться вместе, где правда, а где – мифы.

Важный документ

Безвиз позволит украинцам въезжать на территорию Еросоюза сроком до 90 дней в каждый 180-дневный период с деловой или туристической целью, а также по семейным вопросам.
Главным условием для пересечения европейской границы остается наличие биометрического паспорта. Если у вас нет этого документа с чипом, в котором имеется фото, подпись и отпечатки пальцев, то пересечь границу ЕС будет весьма проблематично. В таком случае для владельцев старых загранпаспортов останутся все те же «визовые» формальности.
Получить биометрический паспорт, котрый в прямом смысле слова открывает границы, можно в Управлении Государственной миграционной службы Украины. Согласно законодательству, сделать это можно в любом из управлений независимо от места прописки. Жителям Сум ближе всего сделать это по адресу: ул. Герасима Кондратьева, 27 (тел. горячей линии (0542) 61-01-55). Выдают биометрические паспорта с 16 лет.
В настоящее время прекратил работу по выдаче биометрических загранпаспортов «Паспортный сервис» на Покровской площади, 11. На официальном сайте этого учреждения висит объявление — «Уважаемые посетители. По техническим причинам во всех центрах «Паспортный сервис» оформление загранпаспортов и выдача ID-карт не осуществляется». Представители этого сервиса объясняют технические проблемы проведенными накануне обысками СБУ и «зависшей» от многочисленных запросов желающих обрести нужный документ граждан. Работу обещают возобновить на текущей неделе.

Что поменяется
Очень много разговоров ходит о том, что по сути с безвизом ничего не поменяется, а все документы, которые ранее носились в консульства, теперь придется просто предъявлять на границе. Мягко говоря, это не так.
В Европейском союзе действует так называемый «Шенгенский пограничный кодекс» (Schengen border code), в котором прописаны порядок и правила пересечения границы иностранцами. Согласно этому кодексу, нет никаких дополнительных условий для путешествующих, которые едут в ЕС по безвизовому режиму. Да, европейские пограничники могут уточнять цель вашего визита, но требования здесь точно такие же, как и для владельцев визы. Здесь, как и с визой в паспорте, на границе вас могут не пустить в страну. В этом кодексе есть ряд пунктов, которые распространяются как на визовый, так и безвизовый режим. Для начала это документы для пересечения границы.
Необходимо подтвердить цель поездки и знать условия пребывания в ЕС. Кроме того, у вас могут потребовать наличие финансов для пребывания, а также возвращения в родную страну. Вас могут не пустить на границе, если вы есть в списке лиц, которым запрещен въезд в ЕС, а также если вы несете угрозу общественному порядку, безопасности, общественному здоровью и международным отношениям.
В зависимости от цели поездки, на границе от вас могут потребовать наличие еще ряда документов. Если вы отправляетесь в ЕС с деловой поездкой (командировкой), позаботьтесь о наличии приглашения от деловых партнеров. Зато для бизнес-поездки в список документов не входят обратные билеты.
А вот для туристических поездок необходимо подтвердить наличие брони в гостинице или иметь приглашение — можно даже не официальное, а написанное в свободной форме, если вы, к примеру, собираетесь остановиться у друзей. А еще необходимы обратные билеты, но есть и свои нюансы. Если вы едете на автомобиле, собираетесь остановиться в кемпинге, то и требовать от вас, соответственно, ничего не будут. Законодательство ЕС дает путешественнику право доказать свою добросовестность разными документами и является более лояльным, чем стандартный визовый пакет.
Так что для тех, кто планирует поездки в Европу, процесс действительно станет проще, хотя не исключено, что в первое время после введения безвизового режима информационное пространство заполнят истории о «кровожадных пограничниках» и несчастных украинцах, которых не пустили в Европу. Однако не факт, что все они будут правдивыми. Гибридная война – она такая.

Врез:
Безвиз распространяется на все страны ЕС за исключением Ирландии, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии

Фото1: Биометрический паспорт. Наличие такого документа является обязательным для пересечения границ ЕС не только для украинцев
Фото2: Ключевые правила. Чтобы не возникало проблем в ЕС, не стоит работать без рабочей визы; и не забывайте придерживаться так называемого правила «90 дней»

Наталия Гончарук, «Панорама» №16

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