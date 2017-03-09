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Безвиз для украинцев: деньги не забудьте (инфографика)

Сегодня, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Безвиз для украинцев: деньги не забудьте (инфографика)

Пограничники Евросоюза могут запросить у прибывающего иностранца информацию о финансовых гарантиях во время его нахождения на территории Шенгенского соглашения. Какую сумму нужно иметь, чтобы въехать в ЕС, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.

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