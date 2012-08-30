Без безработицы: Перемены в стиле работы службы занятости неизбежны

О кардинальной перезагрузке службы предупредил зам.главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей КРАВЧЕНКО, выступивший перед журналистами 13 июня. Если передать кратко содержание 18-минутной встречи, то Сумщине предстоит включиться в работу по изменению самого стиля социальных взаимоотношений между безработными и социальными службами. Из простого распределителя пособий по безработице и трудоустройства потерявших или не нашедших работу граждан служба занятости должна превратиться в центр профессиональной ориентации для молодежи, предложить желающим работать разветвленную программу обучения и переобучения, оказывать реальную помощь в открытии своего легального бизнеса. «Если человек хочет найти работу и самореализоваться, он это сделает с помощью службы занятости. Полученный когда-то диплом не может определять судьбу, так как активный и современный человек всю жизнь учится, доучивается и переучивается. Задача социальных служб не столько в организации рабочих мест, сколько в создании возможностей для этого, а работники найдут друг друга сами», — объяснил Сергей Кравченко свое видение проблемы безработицы. Среди самых дефицитных профессий Сергей Кравченко назвал «айтишников», квалифицированных медиков, людей рабочих профессий — водитель, электрогазосварщик, повар. Словом, тех, чья работа будет нужна при любой политической и экономической ситуации и чей труд пока нельзя передоверить компьютерам. О специальностях юристов и бухгалтеров сказал, что уже под угрозой вымирания в связи с резким усовершенствованием IT-технологий, созданием новых программ. Особо отметил он, что при планировании нового бизнеса важно учитывать не только финансовые ресурсы, но и т. н. человеческий капитал, то есть наличие квалифицированных и заинтересованных специалистов, которые обеспечат успех своим участием. На замечание о том, что люди не особо стремятся идти на минимальную зарплату, предпочитая пособие по безработице, Сергей Кравченко ответил, что у нас появилась прослойка профессиональных безработных, а между тем рынок труда — это отнюдь не рынок амбиций. Рассказал в качестве примера о молодом дипломированном юристе, который читал по слогам, но работу и зарплату хотел «по диплому». Директор Сумского областного центра занятости Владимир ПОДЛЕСНЫЙ сообщил, что служба одной из первых начала реорганизацию центров занятости, и заявил о стабильной тенденции сокращения безработицы, приведя много красноречивых цифр. Как общий результат процитируем: «Сьогодні на Сумщині 14 603 безробітних, що на 669 меньше, ніж на цю дату торік”. Людям не только ищут работу по специальности, но и обучают новым профессиям по заказу работодателей, то есть практически трудоустраивают с самого начала обучения. Кстати, по словам Владимира Подлесного, неплохим решением вопроса трудоустройства является военная служба по контракту. В сумских центрах занятости организовано обучение английскому языку, что, сами понимаете, весьма расширяет возможности трудоустройства. Особое внимание — внутренне перемещенным, участникам АТО, людям предпенсионного возраста. Сотрудники службы занятости находятся в постоянном контакте с наиболее крупными работодателями, но и к каждому обратившемуся за помощью находят индивидуальный подход. Сама постановка задачи должна измениться — не зарегистрировать и «поставить на пособие», а помочь человеку найти свое место, то есть найти себя. Новая работа — возможность другой судьбы.

Алексей Сикорский, «Панорама», №26