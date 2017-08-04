Бег по лезвию бритвы

Руководство Каталонии решило добиваться независимости от Испании любой ценой

Стабильность ЕС под угрозой — в Испании, которая играет в Евросоюзе существенную, хоть и не первую роль, вспыхнул огонь внутреннего конфликта. Одна из провинций- Каталония — добивается независимости, и за ней могут последовать и другие.

«Рахой — убийца! Да — свободе!» — скандируют сторонники независимости Каталонии во время всеобщей забастовки, объявленной 3 октября. Во время неё прекратили работу сотни компаний по все Каталонии, в Барселоне — столице провинции — остановились метро и морской порт, демонстранты заблокировали основные автомагистрали в регионе. Официальной целью забастовки был объявлен протест против жёстких действий испанской полиции во время проведения референдума о независимости 1 октября. Но все понимают – забастовкой сторонники независимости просто продолжают давление на официальный Мадрид и лично премьер-министра Испании Мартино РАХОЯ, который занял относительно этого вопроса жёсткую позицию. К сожалению, диалог между Мадридом и Барселоной последнее время полностью отсутствует. Это неудивительно: спираль противостояния раскрутилась ещё в начале 2017 г. Несмотря на предостережение Мадрида, руководство Каталонии и лично президент Женералитета Каталонии Карлес ПУЧДЕМОН-и-КАЗАМАЖО, все-таки объявили референдум о независимости. Правительство Испании сделало все правовые шаги, чтобы избежать проведения этого референдума: Конституционный суд по соответствующему обращению признал его незаконным, все дальнейшие действия испанской полиции были основаны именно на этом решении. Именно поэтому были изъяты 1,3 млн бюллетеней, сотни избирательных урн, блокирован компьютерный центр сбора данных референдума, а тысячи полицейских старались не допустить проведения голосования. Понятно, что сторонники независимости противостояли этому, в итоге 1 октября в столкновениях разной интенсивности пострадали около 800 человек, в том числе полицейских.

Действия испанского правительства понять можно – оно защищает единство страны. С 2006 г. Каталония – одна из богатейших провинций страны — пользовалась правом широкой автономии в финансах, управлении, культурной жизни, даже имела корпус собственной полиции. Кстати, именно поэтому правительству пришлось прислать 1 октября в Каталонию тысячи полицейских со всей страны – местные правоохранители фактически отказались выполнять решение Конституционного суда Испании. Логика Мартина Рахоя проста — референдум незаконен, Каталония может быть прецедентом, за которым могут потянуться другие провинции, а там недалеко и до полного распада страны. Одним из первых кандидатов на последующий выход может стать провинция Баскония (страна Басков), в которой борьба за независимость с помощью террора продолжается с 60-х годов ХХ века. Премьер Испании также апеллирует к результатам сентябрьских социологических опросов, согласно которым почти 70% испанцев против независимости Каталонии, да и половина самих каталонцев её не поддерживают. Собственно, испанцы не готовы признавать каталонцев отдельным народом, а лишь субэтносом, языковой группой. Испанские власти также подчёркивают, что на участки пришло лишь 42% каталонцев, да и то эта цифра под большим сомнением — учёт вёлся по непубличной процедуре, к тому же каталонцы могли голосовать бюллетенями, распечатанными на простом принтере. Позицию правительства Испании поддержала Еврокомиссия (правительство ЕС) – там также считают референдум нелегитимным.

Карлес Пучдемон-и-Казамажо и верхушка Каталонии руководствуются иной логикой: каталонцы- отдельная нация, которая имеет право на самоопределение, референдум легитимен, 90% избирателей поддержали независимость. Исходя из этого, парламент Каталонии собирается объявить независимость от Испании 9 октября.

Подпись под фото

На кону – Испания. Столкновения испанской полиции и сторонников независимости Каталонии стали потрясением для многих граждан страны

Карта Испании



Сергей Бондаренко, «Панорама» №42