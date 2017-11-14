«Батькивщіна» на выборах в ОТГ Сумщины получила больше всего голосов

Снова на коне. В начале 2000-х Сумщина считалась вотчиной ВО «Батькивщина». Выборы в органы власти новых ОТГ, состоявшиеся 29 октября, показали, что избиратели области снова верят бело-сердечным.

Впервые на Сумщине выборы проходили сразу в девяти новых объединённых громадах области. Как мы уже писали, они были очень конкурентными — в среднем число кандидатов на одно депутатское место в советах громад составляло 5-6 человек, а в Бурыни доходило до 10 кандидатов на место. Конкурентными были выборы глав громад – например, в Чернетчинской громаде Ахтырского района на кресло руководителя претендовали 10 кандидатов. Кстати, в эту громаду агитировать за своих кандидатов приезжали даже лидер партии «Самопоміч» (и мэр Львова) Андрей САДОВЫЙ, новый руководитель Соцпартии нардеп Сергей КАПЛИН и и.о. главы СДП Александр СУГОНЯКО. Наиболее жёстко кампания проходила в Бурыни — против кандидата от ВО «Батькивщина», депутата облсовета даже на областных сайтах распространялся компромат, на концерте в его поддержку произошёл скандал, вылившийся в заявление в полицию о якобы избиении внештатной журналистки газеты «Сумщина». Также были отдельные сигналы о скрытом подкупе избирателей отдельными кандидатами в депутаты в нескольких громадах, однако документального подтверждения они так и не получили. Также не нашли подтверждения и отдельные заявления об использовании административного ресурса.

Несмотря на все «шероховатости», по оценке наблюдателей гражданской сети «Опора», в целом кампания в области прошла более-менее честно. «Отдельные нарушения, которые мы наблюдали, не смогли повлиять на результаты кампании», — заявила Ирина СТЕГНИЙ, представитель ГС «Опора» в Сумской области.

День выборов в области также прошёл без особых инцидентов. На фоне вооружённого нападения на один из избирательных участков в Днепропетровской области Сумщина выглядела «тихой гаванью». В полицию поступило пять заявлений о якобы совершенных правонарушений, но, по словам Владимира БАБИЧА, заместителя начальника главного управления Нацполиции в Сумской области, после прибытия на место опергрупп выяснялось, что факты нарушений не подтверждались. По словам Ирины Стегний, были зафиксированы отдельные факты голосования избирателей по ксерокопиям паспортов, в Бурыни была пресечена попытка беcплатного подвоза избирателей к участкам, но эти и другие нарушения в целом на результаты выборов не повлияли.

Явка избирателей в целом составила 48,2%, что примерно совпало с количеством избирателей, пришедших на участки весной. Наиболее активными избиратели оказались в Новослободской ОТГ Путивльского района и Коровинской Недригайловского, а наименее активными – в Тростянецкой и Чернетчинской ОТГ Ахтырского района.

Вечером 30 октября в предвыборном штабе «Батькивщины» вполне могли открывать шампанское — она смогла провести в советы новых громад наибольшее количество депутатов (45 мандатов). Сразу оговоримся — все нижеприведённые в статье цифры результатов выборов – предварительные, итоговые могут ненамного отличаться. Представитель бело-сердечных Виктор Ладуха стал новым главой Бурынской ОТГ, в совете этой партии бело–сердечные будут иметь половину мест — 13. В советах других громад кандидаты «Батькивщины» получили от 20 до 40% голосов. Главой Комышанской ОТГ Ахтырского района стала Наталия ПЕРЕТЯТЬКО, которая шла на выборы самовыдвиженцем, однако имеет партбилет «Батькивщины».

На втором месте по полученным мандатам оказалась «президентская» партия «БПП- Солидарность», которая провела в советы 39 депутатов. От неё же шли победившие на выборах глав Дубовязовской ОТГ Конотопского района Тамара МАРУСИЧЕНКО, Коровинской ОТГ — Сергей ШИЛО и Чернеччинской громады — Роман БУБЛИК. Больше всего мандатов «БПП-Солидарность» получила в совет Бурынской ОТГ (10), так что её работа, как и работа Виктора Ладухи, будет очень непростой.

Третье место по количеству полученных мандатов (22) получила Аграрная партия Украины. Остальные партии получили намного меньше. Единственным исключением стала партия «Сила людей», которую возглавляет Юрий БОВА экс-мэр Тростянца, а ныне новый глава Тростянецкой громады. Его партия получила 16 мандатов из имеющихся в совете ОТГ 26 мест, таким образом г-на Бовы получил полную власть над громадой. Мы уже писали, что он был единственным кандидатом на пост главы ОТГ, поэтому итог выборов был предрешён. Интрига была лишь в том, сколько избирателей проголосуют за нового старого руководителя. Таковых оказалось 86%, что является своеобразным рекордом за последние годы в области. «Я фактически четыре срока подряд работал в должности городского головы. Люди видели результаты моей работы и работы команды», — объяснил такие настроения избирателей сам Юрий Бова.

В Новослободской ОТГ Путивльского района руководителем стала Ольга ГАРКАВЕНКО, которую выдвинула партия «Наш край», а самовыдвиженец Владимир ЛУКАШ при поддержке СДП был избран главой Степановской ОТГ Сумского района, где ранее был сельским головой. В непростой борьбе смогла вернуться в кресло главы Верхнесыроватской ОТГ Алла АЛЕКСАНДРОВА, которая тоже шла самовыдвиженцем.

Впрочем, численность партийных фракций и групп, которые будут созданы в советах новых ОТГ, очевидно, буду отличаться от вышеприведённых результатов — не секрет, что вскоре туда будут рекрутированы мажоритарники, которых на выборах выдвинулось аж 116. Так что сезон «раздачи слонов» и бонусов партийными лидерами стартовал…

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Сергей Бондаренко, «Панорама» №45