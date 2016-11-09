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Артем и София: как называли детей на Сумщине (инфографика)

Сегодня, 15:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Артем и София: как называли детей на Сумщине (инфографика)

В 2016-м молодые родители предпочли соблюсти тренды последних лет и давали своим малышам уже традиционные имена — девочек чаще всего называли Анастасиями, а мальчиков — Артемами. «Сегодня» узнала, на какие имена мода в разных регионах Украины, сравнила их с трендами 2015-го и определила новинки ушедшего года.

ТРЕНДЫ. Среди девочек опять самыми популярными именами стали Анастасия, София и Анна. Правда, если в прошлом Насти уверенно лидировали, то в этом их догнали Сони (оба имени лидируют в 8 областях), а Анны заняли почетное второе место (лидируют в 4 областях). На третьем — Виктории (2 области). У мальчиков с прошлого года ничего не изменилось: имя Артем ушло в отрыв в 12 областях, за ним — Александр (4 области), а Максим и Андрей лидируют в трех регионах.
При этом есть и новые тенденции: так, в 2016-м в топ мужских имен сразу в трех областях вышел Иван (заменив Артема на Херсонщине, Александра на Сумщине и Никиту на Луганщине), а в женский топ пробилась Вероника (вытеснив Софию в Львовской области и Полину — в Черкасской). Также впервые за долгое время модными оказались Матвеи и Назары. А вот для девочек родители все чаще стали выбирать необычные имена, при этом мода на Алис закончилась: Альбина и Амалия пришли на смену Настям и Алисам на Днепропетровщине, а на Житомирщине Алисы уступили место Ангелинам.
ЧУДАКИ. Кроме популярных, встречались в 2016-м и редкие имена, порой довольно необычные. К примеру, в столице теперь живут маленькие Скай и Оушен — «небо» и «океан» в переводе с английского. Также в этом году родилась киевлянка с именем Украина. Компанию ей составили Мальвина и Джульетта. Кстати, многие родители предпочли не усложнять и записать в документы сразу сокращенные имена своих дочерей: в Черновицкой области живет Мия Катя, в Ивано-Франковской — Неля, в Житомирской — девочка Альоша, в Одесской — Фани, а в Харьковской — Ляля. Также сразу в нескольких областях появились тезки новой первой леди США — на Хмельнитчине и в столице теперь живут Мелании. А в Киевской области есть Цезарь и Атлантика, в Луганской — Володар и Славян, в Волынской — Пэрис и Данте, а на Днепропетровщине — Донья, Буян и Тимати.

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