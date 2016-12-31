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Аргументы Украины против России в Гааге (инфографика)

Сегодня, 15:00 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Аргументы Украины против России в Гааге (инфографика)

Иск против Российской Федерации касаемо совершения актов терроризма, агрессии против Украины и расовой дискриминации был подан в Международный суд ООН 16 января этого года, а уже 6 марта международная инстанция начала его рассмотрение, — сообщает «Слово и Дело».

Первым пунктом обвинения с украинской стороны является нарушение россиянами Конвенции по борьбе с терроризмом путем вооружения, финансирования и другой поддержки вооруженных формирований, подрывающих государственный суверенитет Украины («ДНР», «ЛНР», «Харьковские партизаны» и др.). Наиболее резонансными террористическими атаками, которые инкриминируют россиянам и пророссийски настроенным силам, являются катастрофа самолета Малайзийских авиалиний, обстрелы жилых районов Мариуоля и Краматорска, расстрел пассажирского автобуса под Волновахой и взрыв во время мирного собрания в Харькове.
Второе, в чем Киев обвиняет Москву, – это нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (имея в виду прежде всего притеснения этнических украинцев и крымских татар на территории аннексированного полуострова).
Также украинская сторона выносит на рассмотрение суда человеческие, экономические и территориальные потери в результате аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

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