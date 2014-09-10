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Антигололедные реагенты

10.09.2014, 15:33 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все
admin admin
Антигололедные реагенты

Антигололедные реагенты – классический пример сезонного товара, то есть такого товара, спрос на который сильно изменяется в зависимости от времени года. Так, летом о том, что необходимо купить антигололедные реагенты, помнят достаточно ограниченное количество людей. В то же время с началом первых заморозков о необходимости приобретения антигололедных материалов вспоминают очень многие, начинается ажиотаж, что приводит к пустым полкам, отсутствию товара на складе, постоянному завышению цен. Потребитель, чья деятельность так или иначе связана с обустройством и облагораживанием придомовой территории или дорог, должен понимать, что антигололедные материалы представляют собой сезонный товар, равно как и кондиционеры, зимняя резина или купальники, поэтому приобретать такой товар необходимо заранее, пока не наблюдается повышенный спрос на подобного рода продукцию и нет большого ажиотажа вокруг данного рода изделий.

Какие бывают антигололедные реагенты? В первую очередь, все антигололедные реагенты принято делить на жидкие и твердые. В зависимости от своей формы антигололедные реагенты могут применяться с целью оперативного вмешательства в погодные условия либо для того, чтобы последовательно и планомерно обработать поверхность земли или тротуара. Так, жидкие антигололедные материалы применяются тогда, когда необходимо реагировать оперативно, например, ранним утром. В этом случае необходимо, чтобы процесс плавки льда с помощью антигололедного реагента начался как можно быстрее. В этом случае наиболее оптимальным решением является использование жидких реагентов, которые начинают действовать сразу. Так, согласно заявлению известного производителя антигололедных реагентов RockMelt, жидкие противогололедные реагенты начинают действовать с первых секунд, что особенно удобно в том случае, если проблемы необходимо решать здесь и сейчас. Может возникнуть впечатление, что антигололедные реагенты в жидкой форме являются незаменимыми, однако это не так. Дело в том, что жидкие противогололедные реагенты обладают достаточно скромной продолжительностью действия, всего пару часов, после чего плавление льда прекращается. Это делает невозможным использование противогололедных реагентов в жидкой форме вечером, так как уже через пару часов действие прекратится, и утром на дорогах снова будет наледь. Поэтому когда необходима вечерняя обработка дорог и тротуаров, используются твердые антигололедные реагенты.

Твердые антигололедные реагенты представляют собой гидрофильные порошки, которые могут храниться буквально годами, правда, это не происходит ввиду того, что зимой расход твердых противогололедных реагентов составляет несколько тонн в день (при работе муниципальных предприятий). Твердые антигололедные реагенты начинают свою работу не сразу, и достаточно долго «запрягают», однако и «едут» долго: более 12 часов кряду. Так, обработав твердыми антигололедными реагентами дороги вечером, можно быть уверенным в том, что утром дороги будут в надлежащем состоянии, без снега и льда. Антигололедные реагенты представляют собой соединения хлорида кальция с различными присадками. Хлорид кальция достаточно активно и эффективно топит лед, при этом сохраняет свою эффективность даже при экстремально низких температурах, до -30 градусов включительно. Кроме того, в отличие от поваренной соли, то есть хлорида натрия, хлорид кальция абсолютно безопасен как для растений, так и для животных. Данный антигололедный реагент абсолютно безопасен и для обуви и одежды, кроме того, он не портит питьевую воду и не засоряет канализацию, как это бывает с песком. Присадки антигололедному реагенту необходимы потому, что в противном случае хлорид кальция образовывает на поверхности дорог и тротуаров тонкую масляную пленку, которая достаточно скользкая. Ее присутствие сводит на нет весь смысл использования противогололедных реагентов, поэтому в них добавляют специальные присадки, основная задача которых – разрушение этой масляной пленки. К счастью, современные противогололедные реагенты всегда содержат эти присадки, и сегодняшний антигололедные реагенты обладают удивительной эффективностью, не образовывают масляных пленок и разводов.

Для того чтобы купить антигололедный реагент, просто посетите официальный сайт производителя по адресу rmelt.ru и сделайте свой первый заказ.

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  • Borman3303
    Borman3303 | Сегодня, 09:21

    Современные средства против наледи эффективно действуют в сложнейших погодных условиях. Принцип их действия основывается на снижении температуры таяния снега и льда. При соприкосновении со льдом или снегом основные действующие вещества реагента активно выделяют тепло. Такое свойство позволяет очистить территорию от наледи и заносов быстро и качественно.
    http://razmetka-znaki.com/products/category/antigololednye-reagenty

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