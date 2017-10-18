Аммиачный переполох в Сумах

18 октября в Сумах произошла разгерметизация емкости с аммиаком. Сообщение о ЧП поступило в 13:46, в 17:05 разлив аммиака был ликвидирован силами 18 сотрудников и 5 единиц техники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Погибших и пострадавших нет.

На территории одного из предприятий по ул.Скрябина во время слива-налива аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры в автомобильной цистерне емкостью 20 т. В автоцистерну было загружено примерно 4-5 т аммиака.

Работники Национальной полиции оцепили территорию вокруг. Спасатели создали водяную завесу, которая локализовала пары аммиака и предотвратила их распространение. На месте дежурила бригада экстренной медицинской помощи, работали пожарно-спасательные подразделения, мобильная оперативная группа и химико-радиометрическая лаборатория Межрегионального центра быстрого реагирования ГСУЧС из г. Ромны.

По факту аварийной ситуации на следующий день Государственная экологическая инспекция в Сумской области начала проверку специализирующегося на оптовой торговле химическими веществами ООО «Прогресс Трейд». Предварительно установлено, что в автомобильной цистерне находились незначительные остатки аммиака. Данные о количестве аммиака, попавшего в результате аварии в атмосферу, уточняются. Угрозы для окружающей среды не выявлено.

Саша Белая, «Панорама» №44