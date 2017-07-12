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Аграрный рекорд: В Украине вырастили портрет Шевченко из риса

Сегодня, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Культура, Личность, Общество Регионы: Мир, Украина
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Аграрный рекорд: В Украине вырастили портрет Шевченко из риса

Ежегодно в Национальный реестр Украины подают заявки порядка 1000 претендентов. Из них треть становится новыми рекордами. После события 2014 года резко возросло число патриотических рекордов наших жителей. Национальным реестром 15 июля был зафиксирован еще один из таких рекордов.

«Цей портрет Шевченка видно з космосу. Він створений посівом рису з чорним листям по зеленому полі в Херсонській області. Його автори — українські вчені, селекціонери Інституту рису НААН України. Площа зображення — 1370 кв.м. Нас вразила точність передачі всіх штрихів портрету. Новий рекорд України в категорії «Наука і технології»", — написала на своей странице Фейсбук руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Фото сделано пилотом Дмитрием Есипчуком.

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