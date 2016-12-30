8 Марта: поздравления та привітання

Будь в день 8 Марта

Прекрасной, как весна,

И пусть твоя улыбка

Согреет небеса!

Будь в день 8 Марта

Прекрасной, как весна,

И пусть твоя улыбка

Согреет небеса!

8 Марта пусть цветы благоухают,

Глаза от счастья ярко пусть сияют,

Благополучия, гармонии, весны,

Добра, любви, удачи красоты.

С весенним днем 8 Марта!

Тепла в душе и ярких звезд,

В судьбе — желанного подарка,

Любви — навечно и всерьез.

8 Марта пусть подарит радость,

И аромат весны не даст уснуть.

Желаю, чтобы все мечты сбывались

И не был одиноким жизни путь!

Солнце утром заглянуло вдруг в твое окошко,

Подарив 8 Марта радости немножко,

Удачи на дорожку, счастья две ладошки.

Доброты и красоты и душевной теплоты.

Нам с Женским днем в начале марта

Поздравить дам всегда приятно.

Цветите, радуйте красой

Нас каждой солнечной весной.

С Днем восьмого марта поздравляю Вас,

Праздника, веселья наступает час.

Пусть красивым будет этот день весны,

Вам желаю счастья и большой любви!

С прекрасным праздником весенним,

От всей души вас поздравляю.

Любить и верить в чудеса,

И быть счастливыми желаю!

С женским днем Вас поздравляю,

И желаю от души,

Чтоб ни в чем Вы не нуждались,

И чтоб не болели Вы.

Солнце пусть тебе сияет,

Ангел твой не покидает.

Пусть все влюбятся мужчины,

Счастья хлынет вдруг лавина —

Озарится мир кругом!

Поздравляю с Женским днем!

Мягких медведей,

Красивых цветов.

Плоских, но сытых

Всегда животов.

Стройных фигур

И роскошных волос.

Чтобы достаток ваш

Только лишь рос!

В этот яркий светлый день,

Пусть уйдет печали тень,

Сердце радостью наполнится,

Все желания — исполнятся!

Лишь счастья женского, любви, тепла, успеха,

Ни капли слез, а только больше смеха!

Ты такая на свете одна,

В этом мире тебя нет прекрасней!

Пусть подарит эта весна

Тебе только огромное счастье!

Будь радостной, красивой, яркой —

Печаль к себе не подпускай.

Отпразднуй Женский день по-царски,

Пусть хлещет счастье через край!

Пусть цветов букеты падают к ногам,

Пусть улыбки солнце дарит вам игриво.

Пусть мужчины чаще носят на руках.

Пусть живется сладко, ярко и красиво!

Нежная мелодия весны,

От зимы все чувства пробуждает,

В женский день исполнятся мечты,

И снега в душе пускай растают!

Будь легкой, как весенний ветерок,

Будь свежей, словно мартовский подснежник.

Пускай в глазах не гаснет огонек,

Подарит Женский день любовь и нежность!

Желаю я тебе любви и счастья,

Для грусти чтобы не было причин,

И чтобы рядом был всегда с тобою

Красивый, умный, лучший из мужчин.

Цветов, впечатлений, везения,

Пусть будет взрывным настроение.

И личное право на лень

В такой удивительный день!

Весеннего тепла и настроения,

От долгой зимней спячки пробуждения,

Любви, цветов, подарков, комплиментов

И ярких, положительных моментов!

Пусть сбываются мечты,

В день тепла и красоты.

Принесет вам жизнь подарки,

С женским днем, 8 марта!

Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

Тюльпанов запах, звон капели —

Всё будет так, как вы хотели.

Подарки, комплименты, радость,

Чтоб счастье чаще в дом стучалось!

Пусть будет много лестных слов,

В душе — надежда и любовь,

Пускай удача светит ярко.

С весенним днем 8 Марта!

Пришла весна, растаял снег.

Желаю быть счастливей всех

И поздравляю с Женским днем.

Пусть только радость будет в нём!

С 8 Марта поздравляю.

Счастья и любви желаю,

Мира, силы, вдохновения,

Радости, тепла, везения.

Пусть с нежной веточкой мимозы

Весна к Вам ступит на порог

И в Женский день, 8 Марта,

Подарит радость и восторг!

Пусть счастье принесет весна,

Жизнь будет радости полна,

Чтоб все заветные мечты

Легко осуществляла ты!

Вам желаем в день весенний

Мы без всяческих сомнений:

Море самых нежных слов,

И прекраснейших цветов!

С 8 Марта, с Днём Весны,

Пусть исполнятся мечты,

Пусть Вас радуют ромашки,

И в душе щебечут пташки!

8 Марта — чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются.

Пускай улыбки будут нежными,

Веселыми и безмятежными.

Пускай в душе цветет сирень

В Международный женский день!

С 8 Марта поздравляю,

Счастья женского желаю,

Радости, добра, тепла,

И желанной быть всегда!

Поздравляю с 8 Марта,

И желаю от души,

Что не знала ты печали,

И сбывались все мечты.

С весенним праздничным деньком!

Слова любви звучат пусть чаще,

Пусть станет жизнь волшебным сном,

Пусть счастье будет настоящим.

Пусть в деле повезет любом.

Побед вам ярких и блестящих!

Для вас — цветы и поздравления,

Улыбки, комплименты!

Пусть жизнь несет везение

И яркие моменты.

8 Марта — добрый праздник,

8 Марта — женский день,

Желаю радости и счастья,

Не знать печали, не болеть.

Мечты и пожеланья —

Пусть станет всё реально!

Цветы, стихи, подарки —

Всё Вам в Восьмое марта.

Поздравляю с Женским днем

И желаю счастья в дом.

Пусть любовь, добро и ласка

Превратят твою жизнь в сказку.

Поздравляю с женским днем,

Вам любви и счастья в дом.

Чтоб не знали Вы печали,

Часто на моря летали.

всегда!

* Сьогодні 8 березня з тобою,

Про що ти мрієш у душі своїй —

Нехай скоріше буде це з тобою!

Ніколи ти не плач та не хворій.

Чарівною такою залишайся,

Якою тебе я запам’ятав,

Частіше ти, дівчино, посміхайся,

Щоб гарний хлопець тебе покохав!

* Твоя посмішка – чарівна,

Ті сама, як казка, — дивна,

Зараз тебе я вітаю,

Щиро я тобі бажаю –

Мрії березень здійсняє, —

Хай кохання прибуває,

Щоб ніколи не хворіла,

Щоб сім’ю свою любила!

* 8 березня, та пролісків букет

Хочу тобі я подарувати,

Бо таких немає в світі слів,

Щоб про почуття мої сказати…

Я бажаю, щоб завжди цвіла,

Ти, як квітка, ніжна та чарівна,

Щоби ти сумною не була,

Залишайся ті, яка казка, — дивна!

* З 8им березня вітаю,

Щастя вам я побажаю,

Щоби ви завжди кохали,

Щоб вам ручки цілували,

Щоб ніколи не страждали,

Та мене не забували,

Хай найкраще все здійсниться!

Щастя хай до вас примчиться!

* Тебе сьогодні я вітаю,

Жіноче свято за вікном,

Тобі здоров’я побажаю,

Чудовий настрою підйом

Нехай ніколи не покине!

Бажаю щастя зараз я,

Хай небо буде синє-синє!

Хай буде радісним життя!

З днем жіночим, березневим

Привітаю вас, панянко.

Хай кохання вас чарує,

Пристрасть хай дурманить п’янко.

Хай чоловіки вас люблять,

Хай дарують квіти вам,

Хай життя щасливим буде

Без печалей і без драм.

Вітають перші проліски тебе,

Із 8 Березня я теж тебе вітаю!

Високе й чисте небо голубе

Тобі привіт весняний посилає.

Хай сонечко твоїх торкнеться вій,

А перша пташка пісню подарує,

Бажаю сто доріг і сто надій,

Хай доля тебе жалує й милує!

Дівчині

З 8 березня вітаю,

Квіточок тобі бажаю,

Подаруночків приємних,

Здійснення бажань таємних,

Подорожей кругосвітних,

Друзів, подружок привітних,

Настрою чудового,

Щастячка казкового!

Дружині

Мила, кохана, вітаю з весною,

Ти, наче квітка, вражаєш красою,

Хай твої очі від сонечка сяють,

Мрії безмежні завжди надихають.

Хай буде в нас с тобой вічним кохання,

Спарвдяться кращі надії й бажання,

Від поцілункув хай мліють вуста,

Будь молодою ти років до ста!

Тебе, красиву і весняну,

Тебе, чарівну і кохану

Я з 8 Березня вітаю!

На крилах щастя я літаю!

Усі моря і гори, й ріки

Дарую я тобі навіки,

Стелю поля тобі під ноги,

Й до щастя зоряні дороги!

Бабусі

Моя бабуся, лагідна і мила,

Нехай весна тобі дарує крила,

Здоров’я та краси тобі надасть,

Та відгородить від усіх нещасть,

Хай принесе тобі весняних мрій,

Чудових днин та радісних подій,

Щоби у домі затишок витав,

А кожен день достаток прибавляв!

Подрузі

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети,

Класних парфумів, помад,

Щирих зізнань зорепад,

Щастя та сонячних мрій,

Кохання, добра та надій!

Мамі

З 8 березня вітаю,

Тебе, мама, та бажаю,

Наче сонечко, палати,

Наче квітка, розквітати,

Що не день, то все радіти,

Неодмінно молодіти,

Ніжно мріяти, кохати,

Та на зустріч щастю мчати!

Сестрі

Ось свято весни прилетіло до тебе,

Бажаю тобі завжди мирного неба,

Приємної праці, легких відпочинків,

Дорої вдачі, лише гідних вчинків,

Веселих турбот та кумедних подій,

Завжди, люба сестронька моя, радій!

Кумі

У свято жіноче бажаю везіння,

Чудового настрою, щастя цвітіння,

Ніжних обіймів, гарячих торкань,

Щирих відносин, жаданих зізнань,

Подружок добрих та друзів цікавих,

Чоловіків, неодмінно, ласкавих,

М’якого ліжка, смачного сніданку,

Квітів великі букети щоранку,

Куманька люба, будь просто щаслива,

Гарна, кохана, та завжди вродлива!

З днем казковим,

З днем чарівним!

З днем жіночим,

Чистим, дивним!

Стільки слів

Немає в мові,

Щоб сказати:

«Ви — чудові!»

Источник

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/8marta/pozdravlenia/ua.php

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/korotkie/3.htm