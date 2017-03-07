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27.03 Понедельник

3 авто и водитель пострадали в Сумах (фото)

Сегодня, 16:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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25 марта в Сумах на ул. Белопольский путь огонь охватил автобус «Ikarus-256», микроавтобусы «Citroen Jumper» и «Рута», которые находились на открытой территории автостоянки.
В результате пожара пострадал 43-летний водитель автобуса «Ikarus». Медработники оказали ему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.
По данным, Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 20:39.
Уже через семь минут спасатели прибыли на место вызова. В 21:02 пожарным удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску огня на ряд расположенных рядом автобусов и на здание гаража с транспортными средствами. В 21:58, использовав на тушение более 15 т воды и 400 л пенообразующего жидкости, пожар был ликвидирован силами 4 единиц техники и 15 человек личного состава (дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей). Причина возгорания и нанесенный ущерб выясняются.

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