3 авто и водитель пострадали в Сумах (фото)

25 марта в Сумах на ул. Белопольский путь огонь охватил автобус «Ikarus-256», микроавтобусы «Citroen Jumper» и «Рута», которые находились на открытой территории автостоянки.

В результате пожара пострадал 43-летний водитель автобуса «Ikarus». Медработники оказали ему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

По данным, Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 20:39.

Уже через семь минут спасатели прибыли на место вызова. В 21:02 пожарным удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску огня на ряд расположенных рядом автобусов и на здание гаража с транспортными средствами. В 21:58, использовав на тушение более 15 т воды и 400 л пенообразующего жидкости, пожар был ликвидирован силами 4 единиц техники и 15 человек личного состава (дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей). Причина возгорания и нанесенный ущерб выясняются.