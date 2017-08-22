12 октября в Сумах простятся с Сергеем Чмилем

10 октября на 47-году оборвалась жизнь полковника полиции в отставке Сергея Владимировича ЧМИЛЯ. Прощание состоится 12 октября в 13.00 в Троицком архиерейском соборе (г. Сумы, ул. Троицкая, 24/а), — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Родился Сергей Владимирович 3 июля 1971 в Макеевке Донецкой области. Двадцатилетним юношей после службы в армейских рядах пришел на службу в органы внутренних дел, начав свой трудовой путь с должности милиционера патрульно-постовой службы. Приехал в Сумскую область, которая стала ему второй родиной, в 1999 году. По двадцатипятилетнюю службу занимал руководящие должности в различных подразделениях, возглавлял Сумской районный, Ахтырский, Конотопский отделы полиции.

Неоднократно поощрялся ведомственными наградами, грамотами и благодарностями. В августе 2015 за личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны, верность присяге во время боевых действий при исполнении служебных обязанностей Сергей Чмиль был награжден орденом Даниила Галицкого.

Руководство Главного управления Национальной полиции Сумской области, совет ветеранов, личный состав полиции Сумщины выражает соболезнования родным и близким покойного.