Земля для воинов в Сумах

Горсовет выделил 89 участков в районе аэропорта участникам АТО

На сессии Сумского горсовета 31 мая принято долгожданное решение, за которое проголосовали 33 из 35 присутствующих депутатов. Участники боевых действий на востоке Украины и члены семей погибших получили по восемь соток на проспекте Казацком.

Перед принятием решения возникли жаркие споры. Некоторые из также повоевавших в АТО заявляли, что некоторые проекты решений были обнародованы с нарушениями, и предлагали их снять.

«В городе создано 16 союзов воинов АТО, и почему-то 89 человек из «спилки Лаврика» должны получить эту землю. Это неправильно и некрасиво», — заявил председатель Союза ветеранов Афганистана Владимир Рыкун (r –имеется в виду председатель общественной организации «Союз ветеранов АТО», директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик).

Перед принятием решения слово дали председателю земельной комиссии Максиму ГАЛИЦКОМУ. «Вопрос на рассмотрении с октября. В список попали те, кто первым подал заявления. Все они прошли координационный совет участников АТО. Предложение комиссии – дальше рассматривать этот вопрос», — заявил он. Депутат Владимир ЧЕПИК предложил определяться голосованием, но в решение добавить пункт о переформатировании координационного совета, чтобы в него вошли свежие силы и наладили нормальную работу. За это и проголосовали.

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«Координационный совет создан в 2015 году. Многие из других организаций через него получили земельные участки. И вопросов не было. Зависть – плохая штука», — считает участник боевых действий Юрий Удовенко

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На сессии. Боевые навыки и в мирной жизни пригодятся

Ирина Власова, «Панорама» №24