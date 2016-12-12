Вертолет МинЧС доставил раненого из Сум в Киев (видео)

Раненого в Сумах при задержании грабителя банкомата работника привезли в Киев. 39-летний сержантом теперь заниматься специалисты центрального госпиталя Минобороны, говорится в сюжете ТСН.19: 30. Медики уверяют, что угрозы жизни полицейского нет. «Состояние стабильное», — заверил заведующий отделением реанимации Сумской областной больницы Сергей Бережной. Известно, что у полицейского прострелена шея, а еще одна пуля застряла между ребрами и доставать ее пока опасно.



Личный состав полиции Сумщины собирает средства на лечение раненого сорокалетнего сержанта полиции охраны Виктора Игнатенко. И рассчитывает на помощь неравнодушных граждан.

Все граждане и предприниматели, которые хотят оказать помощь раненому сержанту полиции Виктору Игнатенко, могут перечислить средства на следующие реквизиты:

Филиал Сумское областное управление АО Сбербанк г. Сумы

КОД 337568

ЕГРПО 09337356

специальный карточный счет 2625 0500 9032 00

Идент. номер: 2786908573

Получатель: Игнатенко Виктор Владимирович

Правоохранители Сумщины заранее благодарны всем неравнодушным за помощь

