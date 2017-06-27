В Сумах женщина выбросилась с балкона

8 сентября в Сумах 79-летняя женщина выпрыгнула с балкона соственной квартиры на пятом этаже. Среди изъятых полицией вещей имеется и листок бумаги, содержимое написанного не разглашается. В этот же день дома в Лебедине повесился 92-летний мужчина.

7 сентября в Сумах дома повесился 65-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 10 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 207 человек (в прошлом году на эту же дату – 217).