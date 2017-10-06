7 ноября около 14:00 на перекрестке ул. СКД-Зеленко в Сумах 26-летний водитель Renault Trafic совершил наезд на велосипедиста. В результате 79-летний велосипедист получил перелом шейки бедра слева. Пострадавший госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Начато уголовное производство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 7 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 296 ДТП, в которых 47 человек погибли и 303 пострадали.
В Сумах пенсионер на велосипеде попал в ДТП
7 ноября около 14:00 на перекрестке ул. СКД-Зеленко в Сумах 26-летний водитель Renault Trafic совершил наезд на велосипедиста. В результате 79-летний велосипедист получил перелом шейки бедра слева. Пострадавший госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Начато уголовное производство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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