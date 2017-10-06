В Сумах пенсионер на велосипеде попал в ДТП

7 ноября около 14:00 на перекрестке ул. СКД-Зеленко в Сумах 26-летний водитель Renault Trafic совершил наезд на велосипедиста. В результате 79-летний велосипедист получил перелом шейки бедра слева. Пострадавший госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Начато уголовное производство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 7 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 296 ДТП, в которых 47 человек погибли и 303 пострадали.