Стоп кран на Сумщине

На Сумщине четыре села остались без газа, на очереди – еще четыре

С 9 июня более 320 бытовых потребителей региона остались без голубого топлива на неопределенный период. Речь идет о потребителях четырех населенных пунктов — сел Столярово и Яловый Окип Липоводолинского района и сел Погожая Криница и Зарудье Роменского района. Они получали газ собственной добычи от ПАО «Укрнафта» через газораспределительную станцию Южная-Панасовка в объеме 4,6 тыс. кубометров в сутки. ПАО «Сумыгаз» получило официальное письмо от газодобывающей компании ПАО «Укрнафта» НГДУ «Ахтырканефтегаз» о прекращении подачи газа в ряд населенных пунктов Сумской области из-за отсутствия действующего разрешения на пользование недрами.

Срок восстановления подачи газа к населенным пунктам неизвестен. Во избежание аварийных ситуаций ПАО «Сумыгаз» просит потребителей перекрыть краны газовых приборов и соблюдать Правила безопасности газоснабжения.

В понедельник 12 июня на аппаратном совещании председатель Роменской райгосадминистрации Валерий БИЛОХА сообщил, что на Роменщине осталось без газа 226 домов. Сейчас закуплены электроплиты, и они уже выдаются населению. Также жителей района обеспечат газовыми баллонами. В Липоводолинском районе ситуация также контролируется, в районе закупают электроплиты.

Глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО подчеркнул, что, когда отсутствует газоснабжение, потребитель имеет право на льготный тариф на электроснабжение, и поручил главам райгосадминистраций отработать этот вопрос с районными отделениями «Облэнерго».

Но и это еще не все. Из-за отказа Госгеонедр продлевать действие спецразрешений 27 июня компания «Укрнафта» вынуждена будет прекратить добычу еще на четырех месторождениях Сумской области — Анастасиевском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском.

«В результате будет прекращено газоснабжение сел Малые Бубны, Бацманы, Гришино и Локня Роменского района.

По информации Сумской ОГА, из-за непродления спецразрешений до конца июня без централизованного газоснабжения останутся восемь населенных пунктов с населением более 50 тыс. Техническая возможность по газоснабжению указанных сел из других источников отсутствует.

“Правление “Укрнафты” обратилось к президенту Украины с предложением ввести временные чрезвычайные меры, которые бы позволили производственным подразделениям “Укрнафты” продолжить добычу на указанных месторождениях, пока не будет найдена возможность альтернативного обеспечения газом местных общин или решен по существу вопрос с продлением лицензий”, — резюмируют в пресс-службе.

В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий “Укрнафты”, на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти и конденсата. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюховском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Коржевском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском — в Харьковской, Заводовском — в Львовской области.

В случае непродления срока действия этих лицензий “Укрнефть” недополучит 4,1 млрд грн. чистого дохода, потери государства только от недополученных рентных платежей составят около 1,4 млрд грн.

Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга за недропользование перед бюджетом на 12,5 млрд грн.

В свою очередь, в “Укрнафте” считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому “Укрнафта” обратилась в суд.

Справка

В год компания добывает на месторождениях в Сумской области около 254 тыс. тонн нефти, 14 тыс. тонн конденсата, 83 млн кубометров газа и 123 млн кубометров нефтяного газа.

С 1 апреля “Укрнафта” остановила добычу нефти на Заводовском месторождении во Львовской области.

Фото пресс-службы «Сумыгазсбыт»

Ирина Власова, «Панорама» №25