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Сразитесь с судьбой: гороскоп на 30 декабря

Сегодня, 06:26 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Сразитесь с судьбой: гороскоп на 30 декабря

Сегодняшний день очень хорош для принятия смелых и ответственных решений. 30 декабря 2016 года действительно есть смысл вступить в схватку с Судьбой, чтобы открыть перед собой двери к светлому будущему.

Овен:
У Овнов 30 декабря обострится предчувствие праздника. Вы вспомните, что не подготовили подарки своим близким друзьям. Едва окончив работу, вы отправитесь в торговый центр, чтобы поскорей исправить это недоразумение.

Телец:
Тельцы в этот день будут слишком упрямыми и настырными. Если весь коллектив имеет свой взгляд на проведение новогоднего корпоратива, вам не следует идти наперекор мнению общественности. Тем более, что один, как известно, в поле не воин.

Близнецы:
Близнецы уже сегодня с головой погрузятся в предпраздничные хлопоты. После работы вы забежите в магазин, купите подарки родным и всевозможные угощения. Потом, вернувшись домой, вы с удовольствием приметесь украшать новогоднюю ёлку.

Рак:
Ракам сегодня придётся всячески сдерживать себя, чтобы не потратить свои финансы на ряд совершенно ненужных покупок. Во время вечерней прогулки по магазинам вы так рьяно возьмётесь скупать всё подряд, что можете пропустить момент, когда вам следует остановиться.

Лев:
Львами 30 декабря 2016 г овладеет непонятная депрессия. Вернуть нормальный эмоциональный настрой вам поможет или шопинг, посвящённый выбору праздничного наряда, или разговор по душам с кем-то из близких.

Дева:
Девам сегодня необходимо как можно спокойней относиться к проблемам младшего поколения. Вы и сами когда-то в прошлом совершали массу ошибок. Вспомните этот момент и не требуйте от своих детей слишком многого.

Весы:
Весы в этот день не смогут сдержаться от счастливой улыбки. Вы успели завершить все необходимые приготовления к Новому году, и теперь можете со спокойной душой наслаждаться часами, оставшимися до праздника.

Скорпион:
Скорпионы в этот день рискуют поддаться негативным эмоциям. Постарайтесь вовремя нейтрализовать мелкую стычку с кем-то из близких друзей, иначе вы испортите новогоднее настроение и себе, и этому человеку.

Стрелец:
Сегодня перед Стрельцами не останется нерешённых проблем. Вы успешно завершите все дела по работе, а затем, упиваясь плодами своих побед, поспешите отметить это событие внутри служебного коллектива.

Козерог:
Козерогам 30 декабря 2016 предстоит столкнуться с небольшими перестановками в своём новогоднем проекте. Ваши планы на небольшой семейный банкет перечеркнёт звонок от давних друзей. Вы с радостью примите новость о том, что в вашем доме гостей будет значительно больше.

Водолей:
Сегодняшнее приподнятое настроение Водолеев заметно оживит атмосферу внутри служебного коллектива. За шутками, бесконечными розыгрышами и прочей приятной суетой вы и заметить не успеете, как рабочий день подойдёт к своему итогу.

Рыбы:
У Рыб сегодняшний день пройдёт с переменным успехом. Много позитива вам доставят друзья и близкие члены семьи, но отсутствие взаимопонимания с начальством разом перечеркнёт ваше приподнятое настроение.

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