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«Российский след» в провокациях вокруг украино-польских отношений

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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«Российский след» в провокациях вокруг украино-польских отношений

Должны слушаться и создавать «картинку». В минувшие годы Польша считалась одним из лучших адвокатов Украины в Европейском союзе. Поэтому в событиях вокруг памятников полякам и обстреле польского консульства в Луцке украинские спецслужбы указывают на российский след – только Москве выгодно поссорить два народа.
В конце октября 2016 г. группа украинских хакеров «Киберхунта» взломала электронную почту помощника президента РФ Владимира Путина Владислава СУРКОВА, который до последнего времени негласно курировал руководство сепаратистских т.н. «ДНР» та «ЛНР». Среди множества документов там были обнаружены планы формирования пророссийских групп влияния в Польше и других странах Восточной Европы. Главной задачей польской группы в нем определялось ухудшение украино-польских отношений, а основная ставка делалась на крайне правых националистов. Они должны были регулярно проводить антиукраинские акции, основанные на «исторических обидах поляков». Ведь особых проблем в нынешних отношениях двух стран нет – наоборот, число украинских рабочих в Польше растет, и, по подсчетом польских экономистов, без этих рабочих рук внутренний валовой продукт Польши за последние три года не показал бы рост, а, напротив, сократился. Впрочем, тем, кто готовил документ для помощника Путина, в наблюдательности было не отказать — находящаяся ныне при власти в Польше партия «Право и справедливость» и ее союзники не прочь использовать спекуляции на исторических проблемах для поднятия своего рейтинга. Только в такой обстановке постоянные осквернения могил украинцев, погибших и умерших в Польше, начавшиеся с 2014 г., так и не получили должной оценки как государственных деятелей, так и польских правоохранительных органов.
Последующие события показали, что обнаруженные документы Суркова — не фейк, как их пытались представить даже некоторые украинские СМИ, не говоря уж о российских. Антиукраинские акции правых в Польше еще с 2015 г. стали более регулярными и агрессивными, хотя в 2012 – 2014 гг. их практически не было. Очевидно, многие помнят сожжение украинского флага правыми на марше в Варшаве и нападение на процессию греко–католиков в Перемышле. Но российская агентура, как оказалась, работает не только в Польше, но и в Украине. С января 2017 г. в Украине началась волна осквернения польских памятников и мемориалов — сначала в Гуте Пеняцкой, потом еще в нескольких местах. Причем в Быковне под Киевом провокаторы действовали так, чтобы украинцы подумали, что памятник жертвам сталинских репрессий якобы осквернили поляки в ответ на «украинский вандализм». Выстрел из гранатомета в польское консульство в Луцке 29 марта в этой цепочке провокаций был лишь очередным звеном. Впрочем, как и фейковый протест с перекрытием дороги якобы поляками, состоявшийся на следующий день в Львовской области. Как выяснила полиция, среди протестующих не было ни одного поляка, их набирали из бомжей, безработных и старшеклассников во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Организатором акции оказался пророссийский провокатор Николай ДУЛЬСКИЙ, руководитель рейдерской группы «Наждак», который еще месяц назад призывал украинцев выходить с оружием на штурм администрации президента и на «третий майдан».
Реакция официальной Варшавы на происшедшее была более чем острой и похожей на демарш – на неопределенный срок для посетителей были закрыты все консульства в Украине. Условием возобновления их работы для украинской власти было выдвинуто чрезвычайно размытое требование «обеспечения полных гарантий безопасности». Понятно, что 100% гарантий безопасности любому объекту в Украине в нынешней военной обстановке не в силах дать никто, поэтому цель подобного демарша непонятна. Остается только надеяться, что польское руководство не станет действовать именно так, как этого от него добиваются российские террористы, пришедшие с востока.
Фото из открытых источников
Подпись под фото
Старые друзья. Режим Владимира ПУТИНА использует крайне правых всей Европы для дестабилизации обстановки, и польские ультранационалисты тут не исключение
Карта Польши

Сергей Бондаренко, «Панорама» №15

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