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10.05 Среда

Провокация в Сумах (фото)

Сегодня, 10:40 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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«Провокаторы в городе есть», — заявил на аппаратном совещании 10 мая мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. Так он отреагировал на то, что в Сумах 9 мая облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни, который расположен возле молодежного центра «Романтика». «Виродки зіпсували пам’ятний знак Небесній Сотні!», — написал на своей странице в Facebook активист Сергей Яременко. он. Чуть позже появился и другой пост: «Активісти Національного Корпусу та Соколу відмили фарбу зі сплюндрованого монументу Героям Небесної Сотні» и добавил фото в доказательство.
«Клята вата просила, щоб ми утрималися від провокацій на 9 травня.
Їх сьогодні ніхто не побив, ніхто не ганьбив, дали провести їх захід на Героїв Сумщини. І ось їхня подяка. Ці мудаки спаплюжили пам’ятний знак Небесній Сотні. Що ще раз підтверджує: нашу вихованість вата сприймає як слабкість і ніяк інакше.
P.S.: зараз пам’ятний знак хлопці уже відмили. Але висновки ми теж зробимо», — написал в соцсетях депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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