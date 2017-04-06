Провокация в Сумах (фото)

«Провокаторы в городе есть», — заявил на аппаратном совещании 10 мая мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. Так он отреагировал на то, что в Сумах 9 мая облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни, который расположен возле молодежного центра «Романтика». «Виродки зіпсували пам’ятний знак Небесній Сотні!», — написал на своей странице в Facebook активист Сергей Яременко. он. Чуть позже появился и другой пост: «Активісти Національного Корпусу та Соколу відмили фарбу зі сплюндрованого монументу Героям Небесної Сотні» и добавил фото в доказательство.

«Клята вата просила, щоб ми утрималися від провокацій на 9 травня.

Їх сьогодні ніхто не побив, ніхто не ганьбив, дали провести їх захід на Героїв Сумщини. І ось їхня подяка. Ці мудаки спаплюжили пам’ятний знак Небесній Сотні. Що ще раз підтверджує: нашу вихованість вата сприймає як слабкість і ніяк інакше.

P.S.: зараз пам’ятний знак хлопці уже відмили. Але висновки ми теж зробимо», — написал в соцсетях депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.