Подарок на Николая: в Сумах конфискованные гаджеты отдали полиции

19 декабря состоялось первое заседание комиссии по распределению конфискованного имущества, где решался вопрос о бесплатной передачи 71 планшета и телефонов фирмы Apple, шнуров и латунных соединений, а также профессионального автомобильного видеорегистратора.

Больше всего конкуренция была за телефоны и планшеты общей стоимостью более 1,3 млн грн. Владеть ими захотели 30 различных организаций и учреждений, но большинством голосов комиссия решила передать конфискованную электронику Главному управлению Национальной полиции в Сумской области.

Второй лот (шнуры и латунные соединения) общей стоимостью 2079 грн. достался «Координационному совету молодых юристов Сумщины», глава которого пообещал передать запчасти КУ СМР «Электроавтотранс». Видеорегистратор, оценочной стоимостью около 3 тыс. грн. теперь будет служить в военной части 3022 Национальной гвардии Украины.