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Подарок на Николая: в Сумах конфискованные гаджеты отдали полиции

19.12.2016, 14:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Александр Панченко Александр Панченко
Подарок на Николая: в Сумах конфискованные гаджеты отдали полиции

19 декабря состоялось первое заседание комиссии по распределению конфискованного имущества, где решался вопрос о бесплатной передачи 71 планшета и телефонов фирмы Apple, шнуров и латунных соединений, а также профессионального автомобильного видеорегистратора.
Больше всего конкуренция была за телефоны и планшеты общей стоимостью более 1,3 млн грн. Владеть ими захотели 30 различных организаций и учреждений, но большинством голосов комиссия решила передать конфискованную электронику Главному управлению Национальной полиции в Сумской области.
Второй лот (шнуры и латунные соединения) общей стоимостью 2079 грн. достался «Координационному совету молодых юристов Сумщины», глава которого пообещал передать запчасти КУ СМР «Электроавтотранс». Видеорегистратор, оценочной стоимостью около 3 тыс. грн. теперь будет служить в военной части 3022 Национальной гвардии Украины.

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Комментировать (3)

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | 21.12.2016, 22:38

    Ну и что вы хотели от БАНДЫ у власти и их ШЕСТЁРОК — они же строят ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство (как при Януковиче и Кучме) для защиты себя любимых от наказания со стороны народа. Вы ещё НЕ ПОНЯЛИ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Тогда они дойдут и до вас.

  • ukrop
    ukrop | Вчера, 21:32

    Федоров, ты не прав. Правильно сделали.

    • Сергей Федоров
      Сергей Федоров | Сегодня, 00:39

      Конечно, я создаю изделия на работе, которые используют менты, плачу налоги, из которых менты получают свою зарплату (даю зарплату им), и мне самому приходится ещё сейчас тратиться на свою защиту (вместо ментов) от уголовщины и шаек МЕНТОВ (живущих ЛУЧШЕ меня) на улице и в жизни. Так надо ещё и у детей ОТОБРАТЬ для ментов НЕПОДХОДЯЩИЕ для ментовской работы планшеты. А что делают менты??? ЖРУТ, СРУТ, ЖИРУЮТ (типичная их и их шестёрок ХАРЯ на фото справа) и садят людей, которые их кормят. И я ещё не прав!? Типичная история с Тимошенко, которая на пустом месте сделала МИЛЛИАРДЫ в Бюджет (как с Кривррожстали 20 млрд.грн.), продав выбросы японцам (киотские деньги). И за эти деньги куплены тысячи машин «Приусов» для ментов — и за это в благодарность МУСОРА посадили её за решётку на 3 года. А тупой народ ещё в благодарность «выбрал» УГОЛОВНИКА президентом (а потом ВОРА), начавшего разворовывать оставшиеся киотские деньги. И когда у нас народ будет иметь желание ИСКАТЬ ПРАВДУ, а не жрать собранную НА УШАХ ЛАПШУ???

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