Патрульные VS водителей: две правды в Сумах (видео)

Часто одна и та же ситуация воспринимается сторонами по разному. Вчера на ул. Прокофьева патрульные остановили водителя, и в итоге, на телевидении и в социальных сетях был распространенный видеоматериал под названием «Законно ли патрульные останавливают сумчан?».



Пресс-служба Патрульной полиции Сум считает, что видео, которое было представлено телекомпанией, не дает возможности в полной мере оценить действия женщины-водителя и патрульных полицейских.

Поэтому распространило видео из боди-камер патрульных