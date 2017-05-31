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Патрульные VS водителей: две правды в Сумах (видео)

Сегодня, 16:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Патрульные VS водителей: две правды в Сумах (видео)

Часто одна и та же ситуация воспринимается сторонами по разному. Вчера на ул. Прокофьева патрульные остановили водителя, и в итоге, на телевидении и в социальных сетях был распространенный видеоматериал под названием «Законно ли патрульные останавливают сумчан?».

Пресс-служба Патрульной полиции Сум считает, что видео, которое было представлено телекомпанией, не дает возможности в полной мере оценить действия женщины-водителя и патрульных полицейских.
Поэтому распространило видео из боди-камер патрульных

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