Панорама / сумы / новости / события / комментарии
17.03 Пятница

Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года

22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin admin
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года

Наступает 2017 год, и эта пора особенная во многих отношениях. В том числе и потому, что сейчас распродается обувь незимних коллекций 2016 — созданная для весны, лета и начала осени, а это позволяет без лишних затрат выглядеть на праздничных вечеринках модно. Причем можно проявить креативность и предпочесть тренды, которые были пропущены, пока столбик термометра находился выше. Поэтому самое время вспомнить популярные дизайнерские решения для теплых сезонов 2016, тем более что и в предстоящих они не будут забыты. Что и сделаем, приводя в пример интересные, по-праздничному оформленные модели.

Чисто белые кроссовки/кеды

С каждым годом спортивная обувь все больше и больше проникает в мир высокой моды. В 2016 случился настоящий прорыв благодаря полностью белым моделям. Это самая элегантная обувь в своем роде. Она полюбилась миллионам за невероятную универсальность, в том числе за возможность создавать притягательные комбинации, используя платья и юбки разной длины. Эта тенденция не собирается уходить в 2017, поэтому встречать его, надев белые кроссовки/кеды, — уникальная возможность быть на пике моды за один день два года подряд! Тренд обычно ассоциируется с лаконичностью, но заметим, что есть модели и нарядно оформленные, например, Bronx Beluga BX1924. Благодаря бахроме это настоящий бохо-шик.

Туфли на флатформе

Она позволяет стать заметно выше, не вытягивая носочков, как в случае с обычными платформами или каблуками. Флатформа — это когда носочки и пятки находятся примерно на одном уровне. Название образовалось благодаря смешению английских слов «flat», что значит «плоскость», и не нуждающегося в переводе «platform». По-настоящему новогодние туфли на флатформе — серебристо-черные Braska YY2 и золотисто-бордовые Braska YY3. Они входят в лимитированную коллекцию от дизайнера Елены Бурбы. Продаются данные модели эксклюзивно на https://intertop.ua/catalog/zhenskaya_obuv/braska_burba/.

Мюли — босоножки с открытой пяткой

Кроме того, часто они имеют средней высоты толстый каблук или платформу и приоткрытый носок. Вообще, их разновидностей существует море, и это одна из причин, почему многие в 2016 обули мюли. Данная обувь сравнима с домашними тапочками, только она гораздо изящнее. Можно даже сказать, аристократичнее. Однажды Маноло Бланик сказал, что считает мюли очень сексуальными, ему нравится представлять, как Маркиза де Помпадур разгуливала в них по Версалю. Как раз в 18 веке эти босоножки и стали впервые популярными. В 20 их ввела в общую моду Мэрилин Монро. Так что это прекрасный выбор для маскарадных костюмов разных эпох. Такая модель, как Marc O’Polo PY843, позволяет воплотить множество образов, потому что по сути классическая. Из необычного есть клепки, и они отлично перекликаются с елочными шарами.

Эспадрильи — обувь на веревочной подошве

Подозревали ли испанские крестьяне, что когда-то их традиционная обувь на подошве из веревок — эспартовых, джутовых или других — распространится по всему миру? Причем в 20 веке она стала ассоциироваться больше с богемностью, чем с физическим трудом. Это неудивительно, учитывая, что среди ее популяризаторов и вместе с тем осмыслителей Ив Сен-Лоран — он предложил эспадрильи на танкетке. В 2016 были популярны как они, так и множество других разновидностей. Тем, кто хочет на Новый год не жертвуя нарядностью наслаждаться максимальным комфортом, понравятся золотистые эспадрильи-слипоны Blink BL1699.

Источник: Intertop.ua

Напечатать Письмо автору Просмотров 48 Комментариев 1

читайте также
Интерьер в стиле поп-арт
Интерьер в стиле поп-арт
15.03.2017, 16:19
admin admin 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
26.10.2016, 11:07
admin admin 26.10.2016, 11:07 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 112 Комментариев 1
Как выбрать качественный товар для детей
Как выбрать качественный товар для детей
30.09.2016, 21:30
admin admin 30.09.2016, 21:30 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 92 Комментариев 2
Правила организации женского офисного гардероба
Правила организации женского офисного гардероба
29.09.2016, 18:10
admin admin 29.09.2016, 18:10 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 1
Дешевые шкафы в «Уютном Доме»
Дешевые шкафы в «Уютном Доме»
13.09.2016, 17:44
admin admin 13.09.2016, 17:44 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Художественный набор — прекрасный подарок ребенку на 1 сентября
Художественный набор — прекрасный подарок ребенку на 1 сентября
05.08.2016, 18:22
admin admin 05.08.2016, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 124 Комментариев 0
Какие платья модны летом 2016 года
Какие платья модны летом 2016 года
13.07.2016, 13:12
admin admin 13.07.2016, 13:12 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 230 Комментариев 0
Стиль для беременных на каждый день
Стиль для беременных на каждый день
29.06.2016, 18:40
admin admin 29.06.2016, 18:40 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 228 Комментариев 1
Теги
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Анна Янчук
    Анна Янчук | Сегодня, 12:46

    Я тоже обычно всё покупаю на распродажах — получается намного выгоднее. Тем более, если к нам приходит какой-то тренд, то он держится минимум 2-3 сезона, так что смело можно носить обувь из прошлых коллекций.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 404 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к тому, что с 20 марта машрутки не будут останавливаться на «остановках по требованию»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерьер в стиле поп-арт
15.03.2017, 16:19
admin admin 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
14.03.2017, 11:39
admin admin 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
14.03.2017, 10:56
admin admin 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
13.03.2017, 16:36
admin admin 13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Что нужно учитывать при выборе светодиодной ленты
10.03.2017, 18:57
admin admin 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах решительно поддержали СНБО
То, что они приняли такое решение- это хорошо. Но то, что они это делали, оглядываясь на верх - плохо. Жду не ...
Сегодня, 14:39
chupaka к материалу
Кадры Сум: Щербак госпитализирован после ДТП
А за сбитый столб ему ничего не будет? Почему бы Щербаку не ответить за столб, только не по рыночной цене, ...
Сегодня, 14:31
Анна Янчук к материалу
Как в онлайне записаться на прием к врачу или на диагностику
Когда же у нас запустят онлайн-сервис для записи к врачам городских поликлиник? Уже давно анонсируют, но всё никак не запустят. ...
Сегодня, 12:47
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII