Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года

Наступает 2017 год, и эта пора особенная во многих отношениях. В том числе и потому, что сейчас распродается обувь незимних коллекций 2016 — созданная для весны, лета и начала осени, а это позволяет без лишних затрат выглядеть на праздничных вечеринках модно. Причем можно проявить креативность и предпочесть тренды, которые были пропущены, пока столбик термометра находился выше. Поэтому самое время вспомнить популярные дизайнерские решения для теплых сезонов 2016, тем более что и в предстоящих они не будут забыты. Что и сделаем, приводя в пример интересные, по-праздничному оформленные модели.

Чисто белые кроссовки/кеды

С каждым годом спортивная обувь все больше и больше проникает в мир высокой моды. В 2016 случился настоящий прорыв благодаря полностью белым моделям. Это самая элегантная обувь в своем роде. Она полюбилась миллионам за невероятную универсальность, в том числе за возможность создавать притягательные комбинации, используя платья и юбки разной длины. Эта тенденция не собирается уходить в 2017, поэтому встречать его, надев белые кроссовки/кеды, — уникальная возможность быть на пике моды за один день два года подряд! Тренд обычно ассоциируется с лаконичностью, но заметим, что есть модели и нарядно оформленные, например, Bronx Beluga BX1924. Благодаря бахроме это настоящий бохо-шик.

Туфли на флатформе

Она позволяет стать заметно выше, не вытягивая носочков, как в случае с обычными платформами или каблуками. Флатформа — это когда носочки и пятки находятся примерно на одном уровне. Название образовалось благодаря смешению английских слов «flat», что значит «плоскость», и не нуждающегося в переводе «platform». По-настоящему новогодние туфли на флатформе — серебристо-черные Braska YY2 и золотисто-бордовые Braska YY3. Они входят в лимитированную коллекцию от дизайнера Елены Бурбы. Продаются данные модели эксклюзивно на https://intertop.ua/catalog/zhenskaya_obuv/braska_burba/.

Мюли — босоножки с открытой пяткой

Кроме того, часто они имеют средней высоты толстый каблук или платформу и приоткрытый носок. Вообще, их разновидностей существует море, и это одна из причин, почему многие в 2016 обули мюли. Данная обувь сравнима с домашними тапочками, только она гораздо изящнее. Можно даже сказать, аристократичнее. Однажды Маноло Бланик сказал, что считает мюли очень сексуальными, ему нравится представлять, как Маркиза де Помпадур разгуливала в них по Версалю. Как раз в 18 веке эти босоножки и стали впервые популярными. В 20 их ввела в общую моду Мэрилин Монро. Так что это прекрасный выбор для маскарадных костюмов разных эпох. Такая модель, как Marc O’Polo PY843, позволяет воплотить множество образов, потому что по сути классическая. Из необычного есть клепки, и они отлично перекликаются с елочными шарами.

Эспадрильи — обувь на веревочной подошве

Подозревали ли испанские крестьяне, что когда-то их традиционная обувь на подошве из веревок — эспартовых, джутовых или других — распространится по всему миру? Причем в 20 веке она стала ассоциироваться больше с богемностью, чем с физическим трудом. Это неудивительно, учитывая, что среди ее популяризаторов и вместе с тем осмыслителей Ив Сен-Лоран — он предложил эспадрильи на танкетке. В 2016 были популярны как они, так и множество других разновидностей. Тем, кто хочет на Новый год не жертвуя нарядностью наслаждаться максимальным комфортом, понравятся золотистые эспадрильи-слипоны Blink BL1699.

Источник: Intertop.ua