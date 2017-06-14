Немноголюдно и спокойно: на сумском КП прошло обсуждение (фото)

23 августа на КП «Горводоканал» прошло открытое обсуждение откорректированных тарифов предприятия и его инвестиционной программы на 2018 год. В актовом зале предприятия собралось чуть больше двух десятков человек. Конфликтов не возникало. Справились за час. Материалы подадут на рассмотрение НКРЭКУ.

Из-за того, что произошел рост стоимости горюче-смазочных материалов, газа, электроэнергии, уменьшились объемы реализации, повысилась минимальная зарплата, тарифы откорректировали по шести составляющим.

Инвестиционная программа на следующий год, мероприятия которой финансируются за счет амортизационных отчислений, — почти 11 млн грн. Планируется замена насосного оборудования на менее энергоемкое, приобретение ремонтной машины, а также проведение ремонтных работ на некоторых объектах.

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