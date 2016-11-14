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На Сумщине пешеходы снова под ударом

Вчера, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине пешеходы снова под ударом

28 декабря в Глухове 47-летний водитель на автомобиле Пежо совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 88-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломом левой голени был госпитализирован в местную больницу.
В этот же день в Сумах по ул. Г. Крут возле АЗС 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода — 19-летнюю глуховчанку. Пострадавшая с политравмой госпитализирована в областную больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Как сообщает everyday.sumy.ua девушка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель пытался избежать наезда, выехал на встречку, но девушка все же угодила под капот.
Фото everyday.sumy

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