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На Сумщине депутата могут оставить без мандата

Сегодня, 11:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине депутата могут оставить без мандата

Из-за невыполненных обещаний депутата облсовета от Свободы Сергея Демеху могут оставить без депутатства. Для этого в Конотопе соберут подписи на общем собрании избирателей, — сообщает UA:Суми.
«Мэр Конотопа Артем Семенихин хочет лишить меня депутатского мандата из-за того, что я критикую его, разоблачаю его коррупционные схемы. Я ему просто неудобен», — считает Сергей Демеха. Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что к этому никакого отношения не имеет.
«Это не связано с субъективными вопросами. Демеха перестал координировать свои действия, не выполнил партийного распоряжения, касающегося в том числе занятия им должности руководителя одной из комиссий Сумского областного совета. Это серьезное нарушение партийной дисциплины, за что он был уволен и исключен из партии и из фракции. Третьим логическим шагом является сложение депутатских полномочий по заявлению лица, или принудительного механизма отзыва депутата», — говорит уполномоченный ВО «Свобода» в Сумской областной партийной организации.

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