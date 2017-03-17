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ДТП у райбольницы на Сумщине: выжили не все (фото)

Сегодня, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На остановке общественного транспорта на бульваре Московском, у местной райбольницы в Ромнах произошло ДТП. 25-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» совершил наезд на 18-летнюю девушку, переходящую проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате столкновения мотоциклист от полученных повреждений скончался уже в больнице, а пострадавшая прохожая была госпитализирована в реанимацию с предварительным диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, трещина основания черепа и ушиб головного мозга.
Сейчас по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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