Трудные рейсы в Сумах

На прошлой неделе сумские автоперевозчики попали «под колпак» службы «Держтрансбезпеки» и одной общественной организации

Для большинства сумчан все, что вдруг стало происходить вокруг междугородных пассажирских переозок, было полной неожиданностью. Началось все 1 февраля. Около 11.00 на ул. Набережная р. Стрелки около обычного места отправления маршруток было замечено необычное скопление людей.

Три группы на улице

Мы узнали, что бусик организации пассажирских перевозок San Avto остановили люди, представившиеся членами общественной организации «Східний корпус». Один из них, представившийся Сергеем, пояснил, что активисты «Східного корпусу» совместно с работниками службы «Держтрансбезпеки» проводят рейды с целью обеспечения безопасности пассажиров. Поводом для этой акции послужила авария, случившаяся 8 января в Полтавской области с машиной сумской фирмы San Avto, при которой погибли люди. Сергей утверждал, что проверять будут всех сумских перевозчиков, а водители San Avto подчеркивали, что начали именно с них. По его же словам, многие машины выезжают в рейсы незаконно, у водителей отсутствуют положенные по закону документы. В том числе и на страховку пассажиров. Если такие факты обнаруживаются, то сотрудники службы «Держтрансбезпека» составляют соответствующий акт. Представители же фирмы-перевозчика утверждали, что люди с эмблемами «Східного корпусу» вели себя агрессивно — обещали порезать колеса, не пускали пассажиров в салон, запрещали фотографировать, угрожая при этом, так сказать, физическим контактом. Ну, позиции двух сторон понятны. Мы свидетелями начала конфликта не были, ничего однозначно утверждать не можем. К моменту нашего появления около группы водителей и стоящей отдельно группы «Східного корпусу» уже находилась третья — полицейские, которых вызвали, как мы узнали, сотрудники San Avto. То есть элементарный правопорядок был обеспечен. Полицейские были не слишком общительны, но один сказал обеспокоенным гражданам: «Маршрутка поедет в соответствии со своим расписанием».

«Это совсем другой конфликт»

От перевозчиков мы узнали, что выезд одной маршрутки, которая должна была выехать на Киев в 10.00, все-таки был задержан, потом без лишнего шума для пассажиров других рейсов изменили места посадки, чтобы никто не мешал им занять свои места в бусике и отправиться туда, куда собирались. Не беремся утверждать, насколько все происходящее законно, но выглядят события ненормально: в начале января происходит трагедия с участием бусика фирмы San Avto , в результате которой гибнут два человека — об этом сообщалось в новостях. Причем уже определено, что водитель San Avto в ДТП не виноват, он правила не нарушал, это тот, другой, вылетел на встречную полосу и убил двоих своих пассажиров. Но с 1 февраля по инициативе официальной, но до сих пор не видной и не слышной общественной организации начинается масштабная охота… На кого?! На «водителей-убийц»? «Держтрансбезпека» имеет определенные полномочия, пусть проверяет, даже должна проверять, но откуда и зачем такой ажиотаж — объяснить не беремся. Зато это вполне доходчиво объяснил один из представителей фирм-перевозчиков: «Идет элементарный отжим бизнеса у людей, которые еще могут самостоятельно себя обеспечивать, работать на себя и ни от кого не зависеть. Такое уже провернули в Полтаве, Ривно, в Ахтырке у нас. И дело не в наших конфликтах с «Держтрансбезпекой» — здесь замешаны другие интересы и выполняется определенный план. Чтобы все перевозки — одному хозяину. Делается это чужими руками, в данном случае используют вот этих ребят из «Східного корпусу». Кто они такие?!

Что за «Корпус»

До сих пор организация «Східний корпус» не очень-то заявляла о себе. Зародилась она в Харькове в 2014 г., в Сумах зарегистрирована в сентябре 2016 г. Если верить словам харьковского председателя Олега ШИРЯЕВА, цель организации — защищать Украину от терроризма и сепаратизма. Он также говорил: «Сумская область имеет вышколенных людей, готовых в любой момент стать на борьбу с агрессором». Вот такая программа. Только на сепаратистов, террористов и агрессоров водители маршруток не похожи. Эти мужчины хотят просто спокойно и законно работать.

Далі буде

Перед лицом внезапной и не совсем понятной опасности они объединились. Но 2 февраля акция продолжалась: на ул. Ильинской, как рассказывали водители, даже дошло до потасовки. На глазах у полиции. Комментариев от полицейской информационной службы по этому поводу мы не получили.

В пятницу 3 февраля перевозчики вышли на пл. Независимости с акцией протеста. В областную администрацию отправилась инициативная группа для обсуждения сложившейся ситуации и поисков выхода. Как мы узнали позже, никаких однозначных решений найдено не было, власти создали рбочую группу и т. д. Но акция по «обеспечению безопасности пассажиров» продолжается, и пока трудно однозначно судить, что же именно происходит и чем закончится.

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Просто перевозчики. Документы, конечно, должны быть в порядке, но эти люди явно не сепаратисты, да и в ДТП с гибелью людей сумской водитель не был виноват.

Сами пассажиры междугородных рейсов нервничают от такой заботы об их безопасности. Все хотят спокойной и стабильной работы транспорта, а получается вот что

Алексей Сикорский, «Панорама» №7