Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)

20 апреля в девятиэтажном жилом доме на ул. Онуприенко, 15 в Шостке произошел пожар. Жители увидели дым, который шел с балкона шестого этажа. По предварительным данным, пожар вызвала свеча, которую оставила для обогрева рассады на балконе хозяйка квартиры. Сама женщина пошла в магазин, а когда вернулась — на пороге ее встретили спасатели

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 9:06. Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь перекинулся на раму соседнего балкона. Чтобы попасть к очагу горения спасатели применили авто лестницу. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах на сжатом воздухе. Когда вернулась хозяйка и открыла дверь в квартиру, пожарные приступили к ликвидации пожара с середины дома.

В 9:33 спасатели локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на жилые комнаты, а в 10:02 — пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Сумской области