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«Сумыоблэнерго» упростило передачу показаний счетчика

Сегодня, 09:35 Категория: Новость Рубрика: ЖКХ Регион: Сумщина
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«Сумыоблэнерго» упростило передачу показаний счетчика

По информации ПАО «Сумыоблэнерго», ими была усовершенствованная услуга, которая позволяет потребителям предоставить показатели счетчика электроэнергии в автоматическом режиме.
Для этого пользователю необходимо позвонить по бесплатному номеру колл-центра компании 0800300247 или 0542659659:
- Выбрать в голосовом меню цифру 2;
- Ввести номер лицевого счета;
- Внести показатели счетчика.
Таким образом, вовремя предоставить эту информацию стало еще проще — без вмешательства оператора, акцентирует «Сумыоблэнерго»
Напомним, согласно внесенным Кабмином изменениями в Правила пользования электрической энергией для населения, показатели счетчика необходимо предоставлять в два последних или в три первые рабочие дни месяца.

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