«Сумыоблэнерго» упростило передачу показаний счетчика

По информации ПАО «Сумыоблэнерго», ими была усовершенствованная услуга, которая позволяет потребителям предоставить показатели счетчика электроэнергии в автоматическом режиме.

Для этого пользователю необходимо позвонить по бесплатному номеру колл-центра компании 0800300247 или 0542659659:

- Выбрать в голосовом меню цифру 2;

- Ввести номер лицевого счета;

- Внести показатели счетчика.

Таким образом, вовремя предоставить эту информацию стало еще проще — без вмешательства оператора, акцентирует «Сумыоблэнерго»

Напомним, согласно внесенным Кабмином изменениями в Правила пользования электрической энергией для населения, показатели счетчика необходимо предоставлять в два последних или в три первые рабочие дни месяца.