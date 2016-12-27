Сумские спортсмены выиграли зимний Кубок Украины

В легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего 24 декабря прошли соревнования Зимнего Кубка Украины по спортивной ходьбе и Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Владимира Степановича ГОЛУБНИЧЕГО.

В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из 12 областей Украины, в том числе 43 спортсмена представляли Сумщину. Хозяева оказались негостеприимными — второй год подряд команда Сумской области выиграла эти соревнования в командном зачете. Вновь отличный результат показала Инна КАШИНА — она победила на дистанции 5000 метров в соревнованиях женщин. А на такой же дистанции среди юниоров лучшим был Олег СВИСТУН, который к тому же установил рекорд Сумской области в своей возрастной категории в закрытых помещениях.

Вторые места завоевали среди юниоров Алина ТКАЧ и Андрей ДАРНИЦКИЙ, а Татьяна КРИВОХИЖА и Игорь ФЕДОРЧЕНКО стали вторыми в соревнованиях ветеранов. Бронзовые медали на счету Ксении БЕЛОВОЙ, Анастасии ЛУКАШЕВИЧ, Николая РУЩАКА.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №1