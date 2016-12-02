В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.

ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 20 тыс. грн. за любую информацию, которая поможет задержать преступников, взорвавших банкомат в Сумах.

Как сообщила Служба безопасности банка, в ночь на 23 января неизвестные злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в тамбурных пристройку роддома, где взорвали банкомат. Это уже четвертый подобный факт, зафиксированный в Сумах. По данным банка, взрыв раскрыл сейфовую часть, и деньги были похищены. Сумма ущерба составляет более 100 000 грн. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального ВВС, открыто уголовное производство, работники Службы безопасности банка активно взаимодействуют с правоохранительными органами.

Передать информацию, которая поможет раскрыть или предупредить преступные действия в отношении ПриватБанка, можно по телефонам: (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, на e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется, — сообщает Пресс-служба ПриватБанка в Сумской области