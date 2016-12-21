Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.01 Пятница

В Сумах поймали «ночного призрака»

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах поймали «ночного призрака»

За последнее время в Сумах все чаще наблюдаются случаи вождения транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водители вместо того, чтобы побеспокоиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, пренебрегают правилами дорожного движения. Более того, делают это искусно, передвигаясь в темное время суток без включенных фар. Так случилось и 10 января ночью, когда экипаж патрульных заметил автомобиль ВАЗ, что буксовал на улице Заливной, так как не мог выехать из снега.
Когда инспекторы остановились, чтобы оказать помощь, мужчина резко поехал, при этом не включил свет фар. Патрульные догнали и остановили его.За рулем находился 23-летний мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения.
Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало 2,17 промилле алкоголя.
Блюстители порядка составили на мужчину протокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Куоап. Водительское удостоверение изъяли, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
ДТП на Сумщине: кубарем с трассы
ДТП на Сумщине: кубарем с трассы
21.12.2016, 10:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.12.2016, 10:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 484 Комментариев 0
В Сумах задержали очередного пьяного водителя
В Сумах задержали очередного пьяного водителя
20.12.2016, 14:16 Новость
Панорама Панорама 20.12.2016, 14:16 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы Просмотров 127 Комментариев 0
На Сумщине женщина повесилась в чужом подъезде
На Сумщине женщина повесилась в чужом подъезде
15.11.2016, 11:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.11.2016, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 430 Комментариев 0
В Сумах из окна выпал мужчина
В Сумах из окна выпал мужчина
26.10.2016, 09:45 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 409 Комментариев 0
На Сумщине за день три ДТП
На Сумщине за день три ДТП
10.10.2016, 11:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.10.2016, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 285 Комментариев 0
На Сумщине пенсионеры жизнью не дорожат
На Сумщине пенсионеры жизнью не дорожат
27.09.2016, 19:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.09.2016, 19:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 183 Комментариев 0
Наши в рейтинге: Сумщина в ЗНО
Наши в рейтинге: Сумщина в ЗНО
27.09.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 27.09.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 235 Комментариев 0
Семейная трагедия на Сумщине (фото) 3 фото
Семейная трагедия на Сумщине (фото)
27.09.2016, 13:16 Новость
Панорама Панорама 27.09.2016, 13:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 221 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 173 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 198 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Мартышкин труд: 2016 год на Сумщине (фото)
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. ...
Вчера, 20:55
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
09.01.2017, 13:43
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
09.01.2017, 12:54
http://tvgid.ua/serial/130348/slepaya-smertelnaya-vspyshka/
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII