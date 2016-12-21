В Сумах поймали «ночного призрака»

За последнее время в Сумах все чаще наблюдаются случаи вождения транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водители вместо того, чтобы побеспокоиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, пренебрегают правилами дорожного движения. Более того, делают это искусно, передвигаясь в темное время суток без включенных фар. Так случилось и 10 января ночью, когда экипаж патрульных заметил автомобиль ВАЗ, что буксовал на улице Заливной, так как не мог выехать из снега.

Когда инспекторы остановились, чтобы оказать помощь, мужчина резко поехал, при этом не включил свет фар. Патрульные догнали и остановили его.За рулем находился 23-летний мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения.

Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало 2,17 промилле алкоголя.

Блюстители порядка составили на мужчину протокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Куоап. Водительское удостоверение изъяли, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.