В Сумах пикетировали облсовет (фото)

Перед началом сессии сумского областного совета на площади Независимости в Сумах состоялся митинг относительно судьбы корпуса психоневрологического диспансера по ул. Колпака 18. Протестующие разделились на два лагеря. Одна из сторон – родственники людей с психоневрологическими заболеваниями, а другие — работники областной больницы.

Первые настоятельно просят городские и областные власти передать здание по назначению под психоневрологический диспансер и перевести туда больных, которые сейчас вынуждены лечиться в старом тесном здании на ул. Троицкой.

«Мы, родители, родственники психически больных вышли на митинг в поддержу самих незащищенных слов общества. Мы 30 лет ожидали строительства здания на Колпака 18, которое предназначалось для лечения людей с психоневрологическими расстройствами. После мы узнали, что нашлись те, кто хочет отнять это помещение – областная больница. Они предлагают перевести наших больных к ним. Обещают выделить 120 мест. Но на самом деле, это не обеспечит потребности всех больных. Им требуется постоянное и систематическое лечение, а также реабилитация. Помещение пустует уже 2 месяца. Мы требуем, чтобы администрация провела проверку и отдало помещение тем, кому оно предназначалось», — говорит глава опекунского совета, мама психически больного ребенка Людмила Аркадьевна.

Врачи и медсестры областной больницы в свою очередь требуют, чтобы здание передали областной больнице с последующей достройкой еще одного корпуса. Таким образом, как утверждает руководство областной больницы, удастся создать целостный медицинский городок. При этом, врачи нефрологи которые работают в областной больнице уже два года, рассказали, что инфраструктура больницы никак не способствует качественному лечению пациентов, которые приезжают в Сумы из всей области. По их словам больному часто приходиться переходить из одно корпуса в другой. Если же пациент лежачий они вынуждены его переносить на носилках. Из-за отсутствия лифта врачам приходиться носить больного по ступенькам, что влечет за собой негативные последствия для здоровья. «Мы хотим, чтобы областная больница была в одном корпусе с большим количеством помещений и большим пространством» — говорят врачи областной больницы.

Пикетирующие направились на сессию Сумского областного совета.