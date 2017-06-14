Туши мертвых животных случайно выявили на берегу реки Псел в районе Мирополья Краснопольского района. Как выяснилось трупы двух овец были заражены сибирской язвой, об этом сообщает ua:Суми.
Произошло это 16 июня. На опасную находку наткнулись рыбаки, местные жители забили тревогу и обратились в экологическую инспекцию. Через десять дней обращение жителей дошло до службы, которая занимается бактериологическими исследованиями. Подробности в сюжете.
Псел в опасности: у водоема обнаружена опасная инфекция (видео)
Сегодня, 08:48 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Здоровье Регионы: Сумщина, Краснопольский район
Туши мертвых животных случайно выявили на берегу реки Псел в районе Мирополья Краснопольского района. Как выяснилось трупы двух овец были заражены сибирской язвой, об этом сообщает ua:Суми.
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