Псел в опасности: у водоема обнаружена опасная инфекция (видео)

Туши мертвых животных случайно выявили на берегу реки Псел в районе Мирополья Краснопольского района. Как выяснилось трупы двух овец были заражены сибирской язвой, об этом сообщает ua:Суми.

Произошло это 16 июня. На опасную находку наткнулись рыбаки, местные жители забили тревогу и обратились в экологическую инспекцию. Через десять дней обращение жителей дошло до службы, которая занимается бактериологическими исследованиями. Подробности в сюжете.

