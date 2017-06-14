Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.07 Среда

Псел в опасности: у водоема обнаружена опасная инфекция (видео)

Сегодня, 08:48 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Здоровье Регионы: Сумщина, Краснопольский район
Панорама Панорама
Псел в опасности: у водоема обнаружена опасная инфекция (видео)

Туши мертвых животных случайно выявили на берегу реки Псел в районе Мирополья Краснопольского района. Как выяснилось трупы двух овец были заражены сибирской язвой, об этом сообщает ua:Суми.
Произошло это 16 июня. На опасную находку наткнулись рыбаки, местные жители забили тревогу и обратились в экологическую инспекцию. Через десять дней обращение жителей дошло до службы, которая занимается бактериологическими исследованиями. Подробности в сюжете.

Напечатать Письмо автору Просмотров 150 Комментариев 0

читайте также
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Вчера, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук Вчера, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 77 Комментариев 0
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
Вчера, 14:11 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко Вчера, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Личность, Область, Общество, Происшествия, Спорт Регионы: Сумщина, Шосткинский район Просмотров 78 Комментариев 0
Стихия накуралесила в Сумах (фото, видео) 12 фото
Стихия накуралесила в Сумах (фото, видео)
14.06.2017, 07:21 Новость
Панорама Панорама 14.06.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 4 878 Комментариев 0
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены
13.06.2017, 14:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 13.06.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина Просмотров 489 Комментариев 0
Герої Сумщини: прийняв удар на себе, захищаючи побратимів
Герої Сумщини: прийняв удар на себе, захищаючи побратимів
13.06.2017, 13:24 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 517 Комментариев 0
Землю отдай 2 фото
Землю отдай
13.06.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 285 Комментариев 1
На трассе Киев-Сумы-Юнаковка произошло ДТП
На трассе Киев-Сумы-Юнаковка произошло ДТП
13.06.2017, 07:21 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.06.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 691 Комментариев 0
На поминальные дни в Сумах добавили транспорта
На поминальные дни в Сумах добавили транспорта
20.04.2017, 16:18 Новость
Панорама Панорама 20.04.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 84 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
Вчера, 10:35
admin adminych admin adminych Вчера, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Лендинг от Impulse Design: ультрасовременные решения и креатив
30.06.2017, 10:31
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 10:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 053 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
последние комментарии
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Я недавно брал займ на одном ресурсе и меня все устроило.Реально все удобно и просто без заморочек.Деньги на карту получил ...
03.07.2017, 00:00
Петро Васильович к материалу
Откройте, полиция!
А коли ти скакав на майдані то на що сподівався? Що незаконно розігнавши яку б то не було, але законну ...
01.07.2017, 18:00
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII