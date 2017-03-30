Школьные автобусы для Сумщины

Департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации 12 апреля по результатам тендера заказал ООО «Радиал-Украина» школьных автобусов на 41,73 млн грн. Об этом сообщает Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

До 10 августа поставят 29 школьных автобусов АС-Р 4234 «Мечта» с дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5 по 1,44 млн грн.

Производителем значится харьковское ООО «Производственное объединение «Авто-Холдинг», гарантийный срок составляет два года.

Цена сделки на 0,08% ниже ожидаемой стоимости закупки, которая составляла 41,76 млн грн.

Единственным допущенным конкурентом было Иностранное предприятие «АИС-Полтава», причем обе фирмы ни разу не снижали цены во время аукциона.

Также на тендер пришло ЗАО «Черниговский автозавод» из корпорации «Эталон». Его не допустили к аукциону, потому что оно предлагало автобусы Евро-4 вместо Евро-5, выпущенные не ранее 2015 вместо не ранее 2016 г.