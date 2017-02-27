Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.04 Понедельник

Против экономического геноцида украинцев выступили депутаты в Сумах

Сегодня, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Против экономического геноцида украинцев выступили депутаты в Сумах

Сумские депутаты считают решение об абонплате за газ «началом экономической войны против украинцев», они возмущены этим решением НКРЭКУ и собрались на внеочередную сессию в понедельник. 31 депутат Сумского горсовета сегодня на внеочередной сессии поддержал обращение к Президенту Украины, Премьер- министру и главе ВР. «В условиях экономического кризиса, постоянных инфляционных процессов в государстве, обнищания населения такое решение НКРЭКУ фактически начало экономическую войну против украинцев. Призываем вас немедленно отменить абонентскую плату за газ, установить экономически обоснованную цену на газ, провести срочную ротацию руководства НКРЭКУ Дмитрия Вовка и обнародовать составляющие тарифы на газ», — потребовали депутаты Сумского горсовета от руководства государства.

Напечатать Письмо автору Просмотров 100 Комментариев 0

читайте также
В Сумах погуляли хорошо (фото) 19 фото
В Сумах погуляли хорошо (фото)
27.02.2017, 08:20 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 27.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 583 Комментариев 0
Вывернуть руль: как в Сумах регулируют нерегулярные перевозки 3 фото
Вывернуть руль: как в Сумах регулируют нерегулярные перевозки
24.02.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 24.02.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 359 Комментариев 0
Вертолет МинЧС доставил раненого из Сум в Киев (видео) 4 фото
Вертолет МинЧС доставил раненого из Сум в Киев (видео)
24.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 24.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 427 Комментариев 1
Бесплатная медицина в Сумах: что и где
Бесплатная медицина в Сумах: что и где
23.02.2017, 15:25 Новость
Панорама Панорама 23.02.2017, 15:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 496 Комментариев 0
Жить в Сумах: «Не от нас упало!» (фотофакт) 2 фото
Жить в Сумах: «Не от нас упало!» (фотофакт)
27.12.2016, 07:17 Новость
Панорама Панорама 27.12.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 252 Комментариев 0
В Сумах отпраздновали католическое Рождество 4 фото
В Сумах отпраздновали католическое Рождество
26.12.2016, 19:57 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 26.12.2016, 19:57 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 150 Комментариев 0
В Сумах будут учить зарабатывать
В Сумах будут учить зарабатывать
14.12.2016, 09:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.12.2016, 09:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 199 Комментариев 0
В Сумах приостановили субсидии 485 семьям
В Сумах приостановили субсидии 485 семьям
12.12.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 846 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 447 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Охрана строительных площадок
Сегодня, 16:22
admin adminych admin adminych Сегодня, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
29.03.2017, 10:15
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Это так забавно, когда ты пытаешься говорить себе как о третьем лице. Три года назад может быть тебе кто-то и ...
Сегодня, 17:02
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...
01.04.2017, 19:15
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Почему никто не спросит кто развязал эту войну. Кому это выгодно? Зачем эти жертвы? Этого можно было избежать? ...
01.04.2017, 19:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII