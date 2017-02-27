Против экономического геноцида украинцев выступили депутаты в Сумах

Сумские депутаты считают решение об абонплате за газ «началом экономической войны против украинцев», они возмущены этим решением НКРЭКУ и собрались на внеочередную сессию в понедельник. 31 депутат Сумского горсовета сегодня на внеочередной сессии поддержал обращение к Президенту Украины, Премьер- министру и главе ВР. «В условиях экономического кризиса, постоянных инфляционных процессов в государстве, обнищания населения такое решение НКРЭКУ фактически начало экономическую войну против украинцев. Призываем вас немедленно отменить абонентскую плату за газ, установить экономически обоснованную цену на газ, провести срочную ротацию руководства НКРЭКУ Дмитрия Вовка и обнародовать составляющие тарифы на газ», — потребовали депутаты Сумского горсовета от руководства государства.