Утром 26 сентября кипят дорожно-строительные работы во дворе пятиэтажного дома №16 по улице Машиностроительной: там укладывают новый асфальт. Работы выполняют строители с Ахтырской участка ПАО УМБ -23. По словам мастера участка, на этой придомовой территории уложат 500 м2 качественного асфальтового покрытия. При благоприятной погоде запланированный объем работ будет выполнен за два дня, — сообщает Тростянецкий горсовет.
Придомовые территории в Тростянце асфальтируют (фото)
Напечатать Письмо автору Просмотров 91 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
06.09.2017, 11:11 Новость
04.09.2017, 19:22 Новость
13.06.2017, 10:11 Новость
13.06.2017, 08:20 Новость
12.06.2017, 08:15 Новость
09.06.2017, 16:14 Новость
09.06.2017, 12:12 Новость
08.06.2017, 12:12 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
25.09.2017, 09:41
admin adminych Подписаться 25.09.2017, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 175 Комментариев 0 Поддержали 0
24.09.2017, 16:27
admin adminych Подписаться 24.09.2017, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 157 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 414 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
26.09.2017, 14:10
admin adminych Подписаться 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0 Поддержали 0
26.09.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
22.09.2017, 17:59
admin adminych Подписаться 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
21.09.2017, 14:21
admin adminych Подписаться 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0 Поддержали 0
14.09.2017, 17:33
admin adminych Подписаться 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...Вчера, 00:04
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Хорошо,что вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...26.09.2017, 23:59