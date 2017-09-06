Придомовые территории в Тростянце асфальтируют (фото)

Утром 26 сентября кипят дорожно-строительные работы во дворе пятиэтажного дома №16 по улице Машиностроительной: там укладывают новый асфальт. Работы выполняют строители с Ахтырской участка ПАО УМБ -23. По словам мастера участка, на этой придомовой территории уложат 500 м2 качественного асфальтового покрытия. При благоприятной погоде запланированный объем работ будет выполнен за два дня, — сообщает Тростянецкий горсовет.