Операция «Эвакуация» в Сумах

При ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные одного человека спасли и трех эвакуировали. 28 февраля в 18:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 3-комнатной квартире 5-этажного жилого дома на ул. СКД в г. Сумы. Звонили местные жители. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в подъезде образовалось сильное задымление. Из квартиры на 3-м этаже в безопасное место на улицу спасатели вывели женщину 1960 р. в защитном аппарате для органов дыхания, и. Также были эвакуированы три женщины с верхних этажей дома. Параллельно с эвакуацией происходило тушение очага горения в одной из комнат квартиры на втором этаже. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные провели разведку и установили, что горели хозяйственные вещи, кресло и телевизор. Существовала угроза распространения пламени на всю площадь дома и соседние дома.

В 18:30 пожар был локализован, в 18:42 — ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.В результате возгорания уничтожено вещи домашнего обихода. Огнем повреждены стены по всей площади комнаты 6 кв. м.

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи не включайте сразу много электроприборов — это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов прежде всего проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов, — сообщает ДСНС Украины в Сумской области.

По данным полиции, в доме произошел взрыв, в результате которого возникло возгорание. Прибыв на место происшествия наряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям быстро его локализовал. Хозяин квартиры не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стал телевизор, в котором взорвался кинескоп. Данное событие зарегистрировано. Проводится дальнейшая проверка, — сообщает Отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области