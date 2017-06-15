31 августа в лесополосе около Глухова повесился 33-летний местный житель. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 31 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 197 человек (в прошлом году на эту же дату – 209).
На Сумщине суицид в лесополосе
Сегодня, 10:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
31 августа в лесополосе около Глухова повесился 33-летний местный житель. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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