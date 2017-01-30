Выходные и праздники часто приносят незапланированные «сюрпризы», часто не безобидные. 8 марта в реанимацию Кролевецкой больницы попала 85-летняя женщина с ожогами ног 1-2 степени. Как выяснилось, травмы она получила по собственной неосторожности во время сжигания травы и мусора.
А вот в Сумском районе в ванной после употребления алкоголя умерла 30-летняя местная жительница. Предварительная причина смерти – отравление алкоголем, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области
На Сумщине не все женщины пережили 8 Марта
Сегодня, 10:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Выходные и праздники часто приносят незапланированные «сюрпризы», часто не безобидные. 8 марта в реанимацию Кролевецкой больницы попала 85-летняя женщина с ожогами ног 1-2 степени. Как выяснилось, травмы она получила по собственной неосторожности во время сжигания травы и мусора.
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