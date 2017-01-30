На Сумщине не все женщины пережили 8 Марта

Выходные и праздники часто приносят незапланированные «сюрпризы», часто не безобидные. 8 марта в реанимацию Кролевецкой больницы попала 85-летняя женщина с ожогами ног 1-2 степени. Как выяснилось, травмы она получила по собственной неосторожности во время сжигания травы и мусора.

А вот в Сумском районе в ванной после употребления алкоголя умерла 30-летняя местная жительница. Предварительная причина смерти – отравление алкоголем, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области