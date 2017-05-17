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01.06 Четверг

На Сумщине многодетной семье подарили дом (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Семья Леоновых длительное время ютилась в двухкомнатной квартире и оббивала пороги власти, а недавно получила в подарок дом. Он приобретен депутатом Сумского областного совета Екатериной ПРИХОДЬКО за средства, выделяемые облсоветом на выполнение депутатских полномочий.
Наталья и Николай Леоновы в Краснополье воспитывают пятеро детей.
«Интересно, что их имена начинаются на букву «д». Родив Диму, Дениса, Давида и Данилку, все же ждали дочь. И маленькое солнышко Дианка не заставила долго ждать! Сейчас ей два годика, а самому старшему Диме одиннадцать. На малые доходы Леоновы не жалуются — привыкли жить скромно и работать собственными руками. Наталья сейчас в отпуске по уходу за ребенком, Николай трудится строителем. Самой большой проблемой семьи была жилищная. Жить вместе с большой родительской семьей стало просто невозможно, поэтому начали снимать две комнатки в Краснополье.
Куда только не писали, чтобы решить жилищную проблему — от сельского совета и райгосадминистрации в Министерство социальной политики. Бумаг-отписок собралось море, а воз был и ныне там. Да еще и выслушивали в чиновничьих кабинетах «ценные» реплики типа «И зачем было рожать!» Разве это не цинизм? Когда обратились ко мне, как депутату облсовета от «Батькивщины», за помощью — разве могла отказать детям? Поэтому приобрела Леоновым жилье за средства, выделенные для осуществления депутатской деятельности. Ранее таким же образом решала жилищную проблему участника АТО из Рясного Краснопольского района.
Рядом с домом — 15 соток огорода, и теперь дети будет с овощами, ягодами и фруктами. Чтобы иметь к столу свежие продукты, хозяева завели козу, уток, кур. Ну а Николай с большой охотой занимается благоустройством дома и наведением порядка в хозяйственных постройках», — написала депутат на своей странице в фейсбуке и выложила фото.

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