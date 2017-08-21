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Митинг Саакашвили в Сумах: против «барыг», олигархов и губернатора (фото)

Сегодня, 20:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

Экс-президент Грузии и лидер «Руху нових сил» Михаил СААКАШВИЛИ 8 октября прибыл в Сумы и выступил на митинге перед горожанами. Митинг проходил на ул. Соборной перед памятником Т. Шевченко. Несмотря на дождь, на него собралось около 700 человек. Вместе с Михаилом Саакашвили в нем приняли участие и выступили экс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, народные депутаты Сергей ЛЕЩЕНКО и Юрий ДЕРЕВЯНКО, мэры Сум, Конотопа и Глухова Александр ЛЫСЕНКО, Артём СЕМЕНИХИН и Михаил ТЕРЕЩЕНКО соответственно.
Все вышеперечисленные выступили в ходе митинга. Все мэры городов подвергли ожесточённой критике главу ОГА Николая КЛОЧКО, обвиняя его в «содействии бандитам», коррупции и других прегрешениях, а также нардепов Андрея ДЕРКАЧА и Игоря МОЛОТКА. Народные депутаты клеймили президента Петра ПОРОШЕНКО, называя его «барыгой» и «коррупционером» и призывая к справедливости. Михаил Саакашвили выступал около 20 минут. Он много критиковал Порошенко, в частности за невнимание к проблемам сумского НВО и участие в открытии нового завода фирмы «Гуала клоджерс», а также озвучил несколько требований к президенту: немедленно «посадить лучших друзей Гладковского, Кононенко, Грановского», продать свой бизнес и поддержать снятие неприкосновенности с депутатов парламента, сменить состав ЦВК и его руководителя.
Во время выступления Саакашвили несколько человек в толпе попытались поднять плакат «Михо! Нары – твой дом!», однако участники митинга оттеснили их, отобрали, разорвали и растоптали плакат. Больше инцидентов в ходе мероприятия не было.
После митинга Михаил Саакашвили 10 минут пообщался с сумчанами, жаждавшими сделать с ним селфи, раздал автографы и удалился в окружении охраны.

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