Мер Конотопа Артем Семеніхін: «Ми розрубали цей вузол»

Міська влада Конотопу у січні ледь не вперше у області не піддалася на шантаж перевізників, які хотіли різко підвищити ціни на проїзд Однак міська влада разом з конотопчанами не дала цього зробити.

Останніми роками у Конотопі пасажирські перевезення переважно обслуговували приватні перевізники, яким належить більшість маршрутних таксі у місті. Найбільшим перевізником серед них є підприємство «Корунд-С», у власність якого, за словами мера Конотопа Артема СЕМЕНІХІНА, з використанням тіньових схем перейшли колишні комунальні автобуси – не без сприяння попереднього мера. Трамвайними маршрутами переважно користувалися пенсіонери та пільговики, які не оплачували проїзд, тож трамвайний парк поступово занепадав, а стан колій погіршувався. У комунальній власності залишилось лише декілька автобусів, тож на ринку перевезень склалася монополія власників маршруток. Цим вони і вирішили скористатися — 16 січня під час апаратної наради при міському голові перевізники заявили, що будуть вимагати підняття цін на проїзд у маршрутних таксі міста з 3 до 6 грн. за одну поїздку – мовляв, виросла мінімальна зарплата водіїв, ціни на паливо і запчастини. Окрім того, вони заявили про те, що міській бюджет не компенсував їм пільгового перевезення учасників бойових дій, тому новий тариф покриє і ці витрати. Наступного дня перевізники оголосили міській владі ультиматум: або вона погоджує новий тариф – вже 5 грн., або наступного дня жодне маршрутне таксі обслуговувати пасажирів не буде. Звісно, такі дії прямо порушували закон, оскільки угоди, укладені між міськрадою та перевізниками, зобов’язують їх обслуговувати маршрути за існуючими тарифами, а можливостей «страйкувати» у них взагалі немає. Можливо, їх надихнув приклад їх сумських «колег», які у 2014 р. двічі проводили незаконні страйки. Нова сумська влада ніяк на це не відреагувала і врешті капітулювала, погодившись на підняття вартості проїзду.

Артем СЕМЕНІХІН говорить, що конотопська міська влада відразу не була налаштована піддаватися диктату перевізників. «Фактично п’ять терористів у нашому місті, які є перевізниками. Вони хотіли вчинити терористичний акт – паралізувати місто. Ми вирішили випустити на маршрути усі наявні трамваї і комунальні автобуси, закликали усі організації міста, які мають відомчі автобуси, допомогти конотопчанам, а самих городян – з розумінням поставитись до ситуації», — говорить мер Конотопа. Також міська влада звернулася до власників автобусів з інших міст із пропозицією укласти тимчасові угоди на перевезення пасажирів у Конотопі.

До згоди сторони так і не прийшли, тож 21 січня перевізники дійсно оголосили незаконний «страйк». Міська влада організувала під будинком міськради мітинг незадоволених конотопчан, на який прийшов і один із співвласників «Корунду-С» Сергій НІКІТІН, який активно заважав виступати меру. У результаті розлютовані конотопчани його ледь не побили, а Артем Семеніхін оголосив про початок розірвання договорів з усіма перевізниками, які не випустили мікроавтобуси на маршрути. Також він відав розпорядження підготувати на розгляд міськради проект рішення про виділення коштів із міського бюджету на придбання комунального транспорту. Тим часом раніше напівпусті трамваї і комунальні автобуси були заповнені пасажирами вщерть, однак багато конотопчан все ж змушені були добиратися на роботу пішки.

Після початку процесу розірвання договорів змова перевізників дала тріщину – деякі з них вирішили домовлятися із владою. «У якості компенсації за незручності, які були нанесені їх страйком конотопчанам, вони погодилися один день возити пасажирів безкоштовно і тимчасово знизити ціну проїзду до 2,5 грн., а потім повернутися до ціни 3 грн. Ми розрубали цей гордіїв вузол, тому що нікому не дозволено диктувати свою волю громадянам», — говорить Артем Семеніхін. Тому вже 22 січня більшість маршрутних мікроавтобусів вийшла на лінії, а наступного дня транспортне сполучення у місті було відновлено майже повністю. Останніми 24 січня капітулювали власники «Корунду-С». Втім капітуляція не була повною. «Через посередників мені почали передавати непрямі погрози — обіцяти, що зі мною може щось трапитися», — розповідає мер Конотопа. Один із перевізників — Роман ОДІНЦОВ – навіть вдався до демаршу: прямо в залі міськради під час сесії 26 січня став кричати, що його бізнес хочуть знищити. Через це поліцейські змушені були вивести його із зали.

Що ж далі? Зараз із більшістю перевізників укладено тимчасові угоди, а невдовзі у місті буде оголошено конкурс на більшість міських маршрутів. «За минулої влади більшість маршрутів були розраховані досить специфічно, щоб давати максимальну вигоду певним перевізникам. У той же час багато потреб конотопчан у сполученні між районами міста не були враховані. Тому будемо змінювати схему маршрутів», — говорить Артем Семеніхін. Також він говорить, що у міськраді є близько сотні скарг конотопчан, які не встигли на роботу чи у лікарні. Тому міськрада готова підтримати позови конотопчан до перевізників. Також у їх діях мер Конотопа вбачає картельну змову, тому подана відповідна заява до Антимонопольного комітету. На сесії 26 січня міськрада Конотопу розглянула проект рішення про розвиток комунального транспорту, виділивши на це із бюджету 2,5 млн грн. Звісно, на ці кошти за нинішніх цін можна придбати лише сім автобусів середньої місткості з низькою підлогою, хоча потрібно не менше 35. Також пріоритетом для подальшого вибору техніки стануть автобуси на електротязі або на метані, з GPS та відеоспостереженням. На ці потреби з бюджету буде виділено 2 млн грн. Їх пустять за новим маршрутом, який замінить нині існуючий маршрут №1. Також є плани подальшого розвитку трамвайного парку, оскільки у нього у наявності зараз всього дев’ять вагонів, хоча на лінії потрібно щоденно випускати не менше 20. Ще два несправних трамваї планують відремонтувати на Конотопському вагоноремонтному заводі, один знімуть з пам’ятного постаменту у трамвайному депо, також відремонтують і відправлять на маршрут. «Впевнений, що за декілька років ми зможемо відновити позиції комунального транспорту у місті. Казки, поширювані деякими перевізниками міста про те, що нібито я особисто придбав 35 автобусів і особисто хочу завести їх на маршрути — не більше ніж нісенітниця, бо на їх придбання треба не менше сотні мільйонів гривень, а мої скромні статки усім відомі», — заявляє Артем Семеніхін.

Ще одним власним досягненням за минулий рік він вважає той факт, що тепер конотопські лікарні — єдині на Сумщині — стали подавати інформацію онлайн до сайту «Є-ліки» на якому відображається наявність ліків, закуплених за державні і комунальні кошти. Сайт розроблений волонтерами разом з Міністерством охорони здоров’я. «Використання коштів бюджету повинно бути якомога прозорішим, тоді громадяни будуть бачити, на що йдуть їх податки»,- підсумував Артем Семеніхін.

Сергій Бондаренко, «Панорама» №6