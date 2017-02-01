«На самом деле в этих группах смерти идет просто жесткая манипуляция, и великим психологом быть не нужно. Насколько я понимаю, у этих кураторов есть четкий алгоритм действий, по которому они и работают с детьми. Нужно понимать, что подростковый возраст — самый болезненный, самый чувствительный, и тема смерти в этом возрасте сильно актуализируется. В этом возрасте дети за что-то борются и что-то доказывают. Кураторы работают с ними в момент жесткого психологического кризиса.

Их манипуляция построена на определенных стадиях, которые разбиты на 50 шагов, где одно задание сильнее другого. Благодаря этому снижается некий порог чувствительности: если ты поранил себе палец, то поранить руку не так уже и страшно. Это еще и манипуляция страхом. Манипулируют тем, что якобы мы про тебя все знаем, что от нас ты никуда не денешься, а если не умрешь ты, то будет больно твоим близким прежде всего. Подросток, особенно склонные к депрессивности дети, зная, что он и так виноват, что он такой неблагополучный, будет делать вред себе, чтобы не расстраивать родителей. В силу своего эмоционального эгоцентризма ребенок будет воспринимать это так: из-за меня страдают родители, а еще больше добавить родителям страдания невозможно, уж лучше я умру сам.

Не каждый подросток попадется в эту игру. Категория наиболее уязвимых – это дети с суицидальными мыслями, склонные к депрессивности, подростки в поисках смысла жизни, дети, утратившие контакт с родителями, близкими, друзьями. Риск, что эти дети будут готовы прыгнуть с крыши многоэтажки, реально большой. Но если есть контакт, то можно избежать беды.

Важно научить ребенка правильно вести себя в Интернете. И не менее важно вложить в его голову понимание того, что уж если он куда-то попал, то ничего страшного, что он может рассказать родителям, что его не накажут, что каждый имеет право на ошибку. Научите своих детей доверять вам и не бояться родительского гнева. Скажи мне — я тебя не накажу».

Дарья Черенщикова, психолог-психотерапевт

«Панорама» №12