Решением собрания судей Апелляционного суда Сумской области 30 января путем тайного голосования выбран новый председатель суда. Владимиру Альбертовичу ШЕВЧЕНКО к такой должности ему не привыкать, ведь в 1995 году он работал на такой же должности, некоторое время был секретарем Судебной палаты по гражданским делам.
7 ноября прошлого года участвовал в конкурсе, объявленном Высшей квалификационной комиссией судей Украины на замещение 120 должностей в Кассационные суды Украины, — сообщает пресс-службы Апелляционного суда Сумской области.
Кадры Сумщины: новый глава Апелляционного суда
Решением собрания судей Апелляционного суда Сумской области 30 января путем тайного голосования выбран новый председатель суда. Владимиру Альбертовичу ШЕВЧЕНКО к такой должности ему не привыкать, ведь в 1995 году он работал на такой же должности, некоторое время был секретарем Судебной палаты по гражданским делам.
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