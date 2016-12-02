Кадры Сумщины: новый глава Апелляционного суда

Решением собрания судей Апелляционного суда Сумской области 30 января путем тайного голосования выбран новый председатель суда. Владимиру Альбертовичу ШЕВЧЕНКО к такой должности ему не привыкать, ведь в 1995 году он работал на такой же должности, некоторое время был секретарем Судебной палаты по гражданским делам.

7 ноября прошлого года участвовал в конкурсе, объявленном Высшей квалификационной комиссией судей Украины на замещение 120 должностей в Кассационные суды Украины, — сообщает пресс-службы Апелляционного суда Сумской области.